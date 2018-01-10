Матч между минским и рижским «Динамо» на открытом воздухе пройдет с аншлагом 10.01.2018, 22:06

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Все билеты на матч проданы.

Минское «Динамо» уже абсолютно точно сыграет матч против рижских одноклубников под открытым небом при аншлаге.

Все билеты на матч на открытом воздухе уже проданы, совершенно точно состоится аншлаг. КХЛ предложила нам провести такой матч, и мы согласились. Вместе с КХЛ и мэром города мы организуем эту игру, которая принесет много эмоций для наших зрителей. Надеемся порадовать болельщиков хорошей игрой и результатом, для нас сейчас каждый матч важен, — заявил член совета директоров КХЛ Юрис Савицкас в общении с корреспондентом ТАСС.

Напомним, игра регулярного чемпионата КХЛ пройдет 20 января в Латвии на катке спорткомплекса вместимостью 8,5 тысячи мест.