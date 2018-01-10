В каких белорусских городах есть пешеходные улицы? 4 10.01.2018, 22:34

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Для туристов пешеходная улица – это прежде всего комфортное место, где можно проводить время и прочувствовать настроение города.

Рецепт создания популярного туристического места в городе таков: освободите одну из улиц, желательно в историческом центре, от машин, подождите, пока там появятся магазинчики, кафе и книжные лавки, пустите туда уличных музыкантов, художников и продавцов сувениров и – наслаждайтесь результатом.

Для горожан и туристов пешеходная улица – это прежде всего комфортное место, где можно проводить время и прочувствовать настроение города. Для бизнесменов – площадка для открытия различных заведений. Пешеходные улицы есть во многих городах мира, и, как правило, они попадают на первые позиции в путеводителях. Беларусь – не исключение. Planetabelarus.by узнал, в каких белорусских городах можно выходить на променад в специально предназначенном для этого месте.

Минск

В нашей столице пешеходная улица в классическом понимании до сих пор не появилась. Были попытки на некоторое время перекрывать улицу Карла Маркса, но эту идею не оценили минчане, живущие в центральной части столицы, так как гуляния, по их мнению, были слишком долгими и шумными.

Сейчас иногда пешеходной становится улица Октябрьская, разрисованная белорусскими и бразильскими граффитистами.

Но пусть нет пешеходной улицы, зато есть целая пешеходная зона, ведь всю территорию Верхнего города в этом году было решено освободить от автомобилистов. Площадку вот уже несколько лет активно используют для проведения музыкальных и театральных фестивалей, ярмарок и других мероприятий. Недавно здесь появился новый памятник национальным деятелям культуры – драматургу Винценту Дунину-Марцинкевичу и композитору Станиславу Монюшко.

Зимой в Верхнем городе также будет работать пешеходная зона, правда, пока в тестовом режиме.

Брест

Улицу Советскую в юго-западном белорусском городе называют «брестским Арбатом». На ней сохранилось несколько зданий начала XX века, хотя улица несколько раз горела и заново отстраивалась. В разное время Советская называлась Миллионной, Полицейской, имени Ежи Домбровского и даже Генералштрассе.

Протяженность пешеходной улицы в Бресте – 1700 метров, так что хватит на полноценную прогулку. Тем более, здесь можно увидеть много необычных скульптур и памятников, посидеть в многочисленных кафе и ресторанах, и главное, посмотреть на ежевечерний ритуал зажжения фонарей. Каждое утро фонарщик, а эта профессия сохранилась в Бресте, выставляет на циферблате точное время зажигания первого светильника. Поэтому всегда заранее известно, в какое время на пешеходной улице зажгутся фонари.

Витебск

В Витебске пешеходной является улица Суворова. Это одна из самых старых улиц города, поэтому здесь можно увидеть некоторые витебские исторические постройки, например, ратушу и торговые ряды. Протяженность улицы – 1300 метров. Ее исторические названия – Узгорская и Офицерская.

Пешеходной улица Суворова стала в 2010 году. Местные жители сразу же полюбили ее и привыкли по ней прогуливаться, а уж насколько она заполнена в дни «Славянского базара» – не передать словами. На ней часто выставляют свои работы художники, народные мастера, выступают творческие коллективы. Улица выглядит особенно уютно благодаря скамейкам, фонтанам, булыжной мостовой, кафе и ресторанам. В 2009 году в самом ее начале была окончена реставрация старинной Воскресенской церкви.

Улица Суворова начинается от перекрестка с небольшой улочкой Толстого, которая в 2010 году также стала пешеходной. Для большего антуража асфальт здесь сменили на брусчатку и установили декоративные фонари.

Гродно

Еще одна Советская улица, объявленная пешеходной, находится в Гродно. Какое-то время местные водители не обращали внимания на запрет выезжать на Советскую, но вот уже несколько лет, как за этим начали строго следить, и улица стала по-настоящему пешеходной.

Советская улица в Гродно растянулась примерно на полкилометра. Здесь много культурных и развлекательных заведений и богатое прошлое. До того как стать Советской, улица называлась Виленской, Доминиканской, Мостовой, Соборной. Здесь происходили важные события во время восстаний в 1830-е и 1860-е годы. Именно в этом месте строились лучшие отели Гродно, в одном из них, кстати, работал отец писателя Юрия Олеши.

Богатое историческое прошлое и архитектурные достопримечательности улицы оценили уже давно. В 1960-х на ней ввели одностороннее движение, а в следующем десятилетии объявили ее пешеходной. Так, Советскую улицу в Гродно можно считать самой старой пешеходкой Беларуси.

Могилев

В Могилеве пешеходной стала часть центральной Ленинской улицы. Здесь прогуливались российская царица Екатерина II и австрийский монарх Иосиф II, дочери императора Николая II и будущий первый президент Гавайев Николай Судзиловский, другие важные персоны.

В этом месте можно найти множество домов с богатой историей, ведь улица начала формироваться еще в начале XVI века. За долгое время существования она много раз меняла свое название: была Ветряной, так как вела к Ветряным воротам, также Большой Садовой и Инженерной.

Именно на Ленинской улице расположена известная скульптурная композиция, ставшая символом Могилева, – площадь Звезд и скульптура Звездочета. Вокруг огромного телескопа здесь установлено 12 стульев – каждый из них соответствует определенному знаку зодиака.

Площадь Звезд находится рядом с кинотеатром «Родина», которому уже почти 80 лет. Также на Ленинской расположен Музей истории города и Музей художника Бялыницкого-Бирули, своими картинами прославлявшего родную Могилевщину.

Бобруйск

«Бобруйский Бродвей» – это часть улицы Социалистической. Длинное название популярной улицы местные жители сократили до «Социалки». Раньше она называлась Муравьевской.

Прогулки по «Социалке» жители Бобруйска полюбили уже давно. Когда-то бобруйчане специально наряжались, чтобы выйти на нее и покрасоваться. Писатель и сценарист Соломон Шульман, родившийся в Бобруйске, даже посвятил этой улице свое произведение «Променад по Социалке».

На пешеходной части Социалистической улицы, перед входом на городской рынок, установлен памятник главному символу Бобруйска – бобру.

Барановичи

В городе Барановичи пешеходной сделали часть центральной Советской улицы. Выбор пал на определенный отрезок, покрытый уникальной брусчаткой, которую привозили в город еще в польские времена.

Пешеходную улицу хотели создать не только для того, чтобы у горожан было место для прогулок, но и чтобы сохранить брусчатку, перекрыв по ней движение автомобилей. Горожане идее обрадовались и с радостью приняли ее. Но из-за перекрытого участка оказались сильно загруженными другие улицы. Поэтому сейчас снова открыт вопрос, так ли нужна Барановичам пешеходная улица, пострадает ли от легковых машин старинная брусчатка и не лучше ли снова открыть всю Советскую для автомобилей.

Молодечно

От железнодорожного вокзала Молодечно до площади Ленина тянется улица Притыцкого, которую несколько лет назад сделали пешеходной. Протяженность освобожденного от автомобилей участка – 700 метров. Уличные музыканты здесь часто устраивают небольшие концерты.

Это популярное место, чтобы проводить время с компанией. Пешеходная улица считается в Молодечно самой многолюдной. Все туристы отмечают, что она очень широкая и напоминает аллею. Здесь размещены десятки лавочек, магазины, кинотеатр, костел Святого Иосифа, и, кстати, почти нет исторических достопримечательностей. Самые старые здания относятся к советскому периоду.

Пинск

В 2014 году, к областным «Дожинкам», которые проходили в Пинске, в городе решили обустроить пешеходные улицы. Таковыми стали участки улиц Ленина и Первомайской, а также площадь Ленина.

Изначально улицы не реконструировали под их пешеходное назначение, а просто перекрывали на них движение автомобилей. Но проект постепенно развивается, на этих участках появляется все больше кафе и ресторанов, устанавливаются скамейки, фонари. На Первомайской улице уже разбили клумбы, высадили деревья и декоративные растения, поставили кованую водяную колонку под навесом.

Кобрин

Праздник сбора урожая повлиял и на облик Кобрина. Здесь пешеходной стала улица Суворова, расположенная в историческом центре города. На ней же располагается дом-усадьба Александра Суворова и Военно-исторический музей российского полководца, оставившего кровавый след в прошлом Беларуси. Но это уже совсем другая история…