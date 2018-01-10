Кубок ЕКВ: Волейболистки «Минчанки» победили сербское «Единство» 10.01.2018, 22:53

Волейболистки столичного клуба вышли в 1/8 финала турнира.

Волейболистки «Минчанки» победили сербское «Единство» со счетом 3:0 (25:18, 25:12, 25:20) и вышли в 1/8 финала Кубка ЕКВ, передает БелТА.

После победы в первом матче в Сербии (3:0) белоруски имели ощутимое преимущество и на домашней площадке в спорткомплексе «Уручье».

Подопечные Виктора Гончарова успешно действовали в атаке, но постарались эффективно сыграть и на блоке, набрав 10 очков в этом компоненте.

Наиболее результативными игроками у «Минчанки» стали Анна Гришкевич (15 очко) и Анжелика Борисевич (11).

В 1/8 финала Кубка ЕКВ «Минчанка» встретится с победителем пары «Слидрехт» (Нидерланды) — «Безье» (Франция). Первый матч здесь остался за французскими волейболистками (3:0).

Игры 1/8 финала Кубка ЕКВ у женщин состоятся в январе-феврале.

На следующей неделе два белорусских мужских клуба «Шахтер» и «Строитель» выступят в еврокубках. Горняки в Могилеве 16 января примут французский «Монпелье», а «Строитель» 17 января сыграет в Кубке вызова на выезде с турецким «Мили Пьянго».