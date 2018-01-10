Уоррен Баффетт предсказал «плохой конец» рынку криптовалют 3 10.01.2018, 22:54

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Уоррен Баффет

Фото: Bloomberg

Известный американский инвестор считает, что ничем хорошим ажиотаж вокруг криптовалют не закончится.

Один из богатейших людей в мире, американский инвестор Уоррен Баффетт считает, что повальное увлечение биткоинами и другой криптовалютой закончится плохо. Такими прогнозами инвестор поделился в среду в интервью телеканалу CNBC, передает РБК.

«По поводу криптовалют в целом я могу сказать почти наверняка, что их ждет плохой конец», — сказал Баффетт. «Когда или как это произойдет, я не знаю», — добавил он.

«Если б я мог купить пятилетний пут-опцион​, я бы с радостью это сделал, но я никогда бы не вложил ни цента в короткие позиции по ним», — сказал Баффетт.

Говоря конкретно о фьючерсах на биткоин, которыми в декабре начали торговать чикагские биржевые операторы CME Group и Cboe Global Markets, Баффетт сказал, что не собирается их покупать. «У нас их нет, мы не шортим и никогда не откроем короткие позиции по ним», — уточнил инвестор.