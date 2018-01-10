Протест в Могилеве: Горожане готовы перекрыть улицы 1 10.01.2018, 23:15

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Протестующие против уплотнения могилевчане готовы сражаться до конца.

Позитивный результат вдохновляет. В позапрошлом году могилевчане выступили против уплотнения и победили. В этом году эстафету перехватили их соседи. Жители трех домов на Пушкинском проспекте протестуют против строительства в их дворе элитногой пятиэтажки. Накануне состоялась встреча горожан с представителями власти, передает «Белсат».

Жители протестуют, чиновники объясняются

«Все законодательство по строительству и подготовка к строительству этого дома, оно выполнено. И нарушений при нем нет», - тщетно доказывал присутствующим Станислав Мысливец, первый заместитель председателя администрации Октябрьского района.

«Здесь вообще где ставить дом? Я два дня хожу вокруг и рыдаю, плачу», - возмущается местная жительница.

Вместо детской площадки и зеленой зоны

Новая застройка площадью 400 квадратных метров, по информации на странице Могилевского горисполкома, должна появиться между тремя домами и садом - вместо детской площадки, парковки, мусорных контейнеров и зеленой зоны.

По делу нового дома проводились общественные слушания - в прошлом году с конца февраля до конца марта, говорит представитель администрации района господин Мысливец.

«У нас есть регламент работ, на основании которого даются объявления об общественных слушаниях. Я думаю, они были выполнены на 100%. Информация была размещена в тех средствах и тех местах, где это надо было», - объясняет чиновник.

То есть в государственной газете «Вестник Могилева» и в объявлениях в подъездах.

«Я на пенсии, поэтому я успела прочитать. Те, кто пришел с работы в пять вечера, уже эти объявления никто не видел. ЖРЭУ было не в курсе - они нас успокоили, что ничего строиться не будет», - вспоминает соседка протестующих.

Жители домов собрали несколько сотен подписей

Обращение в горисполком направили с вопросом: почему без их ведома и согласия в их дворе началась стройка? Это и стало причиной визита чиновников.

«Здесь двоякая такая ситуация - жители не видели, но исполнительная власть не будет к каждому в квартиру заходить и спрашивать», - отметил Владимир Скачек, главный архитектор Могилева.

А, может, следовало бы и спросить?

Ведь с чьих налогов в том числе исполнительная власть получает зарплаты?

«Мы не допустим, мы будем сражаться до конца. Мы, если надо, перекроем Пушкинский проспект, вызываем сюда президентскую вертикаль, областные власти, но не позволим», - заверил несогласный с решением властей мужчина,.

Правда, шанс, что в крайних мерах не будет нужды, есть. Точка в деле пока не поставлена, заверил главный архитектор Владимир Скачек. И пообещал, что при принятии окончательного решения будут учтены настроения граждан. Окончательное решение должны озвучить 18 января.