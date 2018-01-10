Секреты счастья: что советуют шведы, датчане и норвежцы 1 10.01.2018, 23:20

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Как оказалось, счастье кроется в простых вещах.

В повседневной суете мы забываем о том, что главное наше предназначение – быть счастливыми. Из года в год мы стремимся облагородить свой быт, порадовать себя чем-то вкусным, приобрести брендовый телефон или дорогой автомобиль. А между тем, счастье кроется в простых вещах: в общении с близкими и в душевном спокойствии.

ДАТЧАНЕ ПРИДУМАЛИ «ХЮГГЕ»

Понятие «хюгге» невозможно перевести на русский дословно. Жители Дании под этим словом подразумевают комфорт, уют и благополучие. Словом, все то, что с их точки зрения, необходимо для счастья. Более подробно теорию счастья в стиле «хюгге» в своей книге «Hygge. Секрет датского счастья» описал основатель датского Института исследования счастья Майк Викинг, передает etcetera.media.

По мнению автора, счастье кроется в самых простых вещах. Датчане всегда стараются сделать уютным место, где они находятся. Уютом отличаются не только их дома, но и офисы. В интерьере они используют светлые оттенки и мягкое освещение. Также датчане любят украшать свой дом милыми безделушками, на диванах раскидывать мягкие пледы и декоративные подушки.

Философия «хюгге» также подразумевает живое общение с друзьями и родными. Никакие социальные сети и мессенджеры не заменят рукопожатий или крепких объятий. Датчане часто собираются в тесном кругу, чтобы пообщаться и поделиться своими успехами.

Ни одна домашняя встреча не обходится без вкусного угощения. Именно поэтому считается, что для счастья датчанину необходимо научиться вкусно готовить.

«Высокий уровень потребления мяса, кондитерских изделий и кофе в Дании непосредственно связан с «хюгге». Одно из обязательных его условий – быть добрым к себе, баловать себя и давать себе и другим возможность ненадолго отступить от принципов здорового образа жизни», – пишет Майк Викинг.

Жители Дании ощущают себя счастливыми, когда носят простую и удобную одежду. Единственное требование – одежда должна быть сшита из натуральных и приятных на ощупь тканей.

В ШВЕЦИИ ЖИВУТ В СТИЛЕ «ЛАГОМ»

«Лагом» в переводе со шведского означает «не слишком много, не слишком мало – достаточно». В основе «лагом» лежит понятие баланса того, что по-настоящему необходимо.

В жизни не должно быть ничего лишнего – и в этом, с точки зрения шведов, и есть секрет счастья. К примеру, еда должна быть вкусной, но без изысков.

Также шведы не любят демонстрировать свое благосостояние. По их мнению, счастье кроется в простых вещах. Также они уверены, что счастье обретет тот человек, который сумеет во всем и всегда сохранять баланс. Работы не должно быть много, но и праздно проводить свое время тоже нельзя. Нужно везде и во всем соблюдать золотую середину.

Еще один принцип «лагом» в том, что главный источник положительных эмоций не в материальных ценностях, а в пользе, которую человек может принести окружающим.

НОРВЕЖСКИЙ «ФРИЛЮФТСЛИВ»

По-настоящему счастливые жители Норвегии живут в стиле «фрилюфтслив». Этот термин впервые ввели в обиход норвежские аристократы еще в XIX веке. Философия этого стиля жизни заключается в том, что мир не ограничивается стенами дома или офиса.

Главный принцип «фрилюфтслив» в том, что человеку необходимо время от времени выбираться на природу и наслаждаться ее красотами. Но речь здесь идет не просто о туризме. Норвежцы не выезжают на природу, чтобы пожарить шашлык в компании друзей. Они пытаются почувствовать себя частью природы.

«Не берите камеру и ничего не публикуйте в социальных сетях. Просто поднимитесь на самый высокий холм рядом с вашим городом и оставьте пережитые впечатления только себе. Сожгите телевизор, набейте карманы шоколадом и отправляйтесь в поход!», – советуют норвежцы.