Бобруйский бизнесмен намеренно обанкротил свое предприятие 6 11.01.2018, 8:51

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Бобруйчанин пошел на такой шаг, чтобы не отдавать долги.

Бобруйское частное предприятие занималось оказанием услуг населению. По материалам Бобруйского межрайонного отдела финансовых расследований возбуждено уголовное дело в отношении его директора, пишет kp.by.

Оперативники финансовой милиции установили, что 44-летний директор предприятия (единственный учредитель) вывел из предприятия его основные средства (административные здания) общей стоимостью 1,5 млн рублей. Таким образом, он совершил невыгодную для предприятия сделку, что в дальнейшем привело к невозможности исполнения долговых обязательств перед основными кредиторами.

Через несколько дней, изъятое имущество он передал вновь созданному другому предприятию, где являлся директором и учредителем.

Действия директора привели к неплатежеспособности предприятия, что повлекло причинение ущерба кредиторам в сумме 1,8 млн рублей.