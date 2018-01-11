NASA опубликовало снимок рассвета из космоса 1 11.01.2018, 7:33

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Фото: NASA

Фото сделано на высоте более 400 километров над поверхностью Земли.

NASA представило снимок рассвета, который был сделан с борта Международной космической станции космонавтом "Роскосмоса" Антоном Шкалперовым, сообщает zn.ua.

Как отмечается на сайте агентства, Шкалперов и его коллеги проводят уникальные исследования в условиях пребывания в космосе. Кроме того, экипаж МКС изучает влияние невесомости на биологические процессы и предлагает исследователям на Земле концепции космических путешествий.

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На данный момент на борту МКС находится 54 экипаж. В его состав входят космонавты "Роскосмоса" Антон Шкаплеров и Александр Мисуркин, астронавты NASA Марк Ванде Хай, Джозеф Акаба и Скотт Тингл, астронавт JAXA Норисигэ Канаи.