Стали известны восемь схем хищения денег людьми Януковича

Виктор Янукович

«Группировка Януковича» завладела государственными средствами на сумму более 13 млрд гривен.

Арабское издание Al Jazeera и "Украинская правда" опубликовали секретное решение Краматорского районного суда от 28 марта 2017 года о специальной конфискации $1,5 млрд экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения. В документе 94 страницы, а почти все имена, кроме обвиняемого Аркадия Кашкина, засекречены.

УП, которая проанализировала документ, пишет о восьми схемах хищения государственных средств в топливно-энергетической и банковской сферах, которые реализовала группа ВЕТЭК Сергея Курченко, входящая в "преступную группировку Януковича":

"Сжиженный газ". Незаконное завладение сжиженным газом ПАО "Укргазвидобування" и ПАО "Укрнафта" на общую сумму 2,196 млрд грн.

Незаконное завладение денежными средствами НАК "Нафтогаз" на сумму 449 млн грн.

Незаконное завладение средствами НБУ на общую сумму 787 млн грн, выделенных в виде стабилизационного кредита ПАО "Реал Банк", которым владел Курченко.

Незаконное завладение средствами "Брокбизнесбанка" на сумму 836 млн грн путем противоправного предоставления межбанковских кредитов "Реал Банку".

Незаконное завладение средствами "Брокбизнесбанка" на общую сумму 1,4 млрд грн путем выдачи кредитов фиктивным предприятиям.

Незаконное завладение денежными средствами "Укргазбанка" на сумму 499 млн грн путем заключения договоров купли-продажи облигаций Государственного ипотечного учреждения.

Незаконное завладение средствами ПАО "Аграрный фонд" на сумму более 2 млрд грн – через заключение договоров купли-продажи ОВГЗ с "Укргазбанком" и договоров прямого РЕПО с Национальным банком.

"Вышки Бойко". Незаконное завладение денежными средствами "Нафтогазу" на общую сумму 4,966 млрд грн.

В общем с помощью этих схем "преступная группировка" завладела средствами на сумму более 13 млрд грн, говорится в решении суда.

Документ содержит детальное описание лишь одного из этапов легализации денег, полученных преступным путем. Согласно ему, средства отмывали через созданные для этого около 400 украинских и иностранных компаний и переводили на подконтрольные фирмы на Кипре, в Панаме и Белизе.

В результате деньги оказались на счетах 10 офшоров: Foxtron Networks Limited, Katiema Enterprises Limited, Loricom Holding Limited, Wonderbliss LTD, Quickpace LTD, Sabulong Trading LTD, Kviten Solution Limited, Baleingate Finance Ltd, Akemi Management LTD, Opalcore LTD.

По данным следствия, в течение ноября–декабря 2013 года офшорные фирмы с помощью компании ICU, которой руководила нынешняя глава НБУ Валерия Гонтарева, перевели средства на счета "Ощадбанка" и купили валютные облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Украины.

В публикации "Украинской правды" говорится, что на данный момент семь из 10 офшорных компаний, у которых конфисковали ОВГЗ и деньги, оспаривают эти решения в судах.

Издание допускает, что секретным решение суда сделали для того, чтобы некоторые его фигуранты смогли избежать ответственности в будущем.

По информации УП, гриф "совершенно секретно" поставил генеральный прокурор Юрий Луценко, хотя в документе "нет информации, которую по закону можно отнести к государственной тайне", следовательно, его публикация "не может представлять угрозы национальным интересам государства".

В марте 2017 года Краматорский городской суд Донецкой области принял решение о конфискации $1,5 млрд окружения Януковича. По данным Луценко, заблокированные средства хранились в виде денег и ценных бумаг.

28 апреля генпрокурор сообщил, что "Ощадбанк" завершил процедуру перечисления в Государственное казначейство конфискованных средств. Президент Украины Петр Порошенко отметил, что эти деньги пойдут в первую очередь на укрепление армии.

Государственная служба финансового мониторинга Украины заявила, что Янукович и его окружение могли провести незаконные финансовые операции, связанные с отмыванием доходов и другими преступлениями, на $199,4 млрд.