Ученые получили воду, не замерзающую при минус 40 градусах 2 11.01.2018, 7:52

3,320

Это новый рекорд для данного вещества.

Обычная вода замерзает при температуре 0 градусов Цельсия - это знает каждый школьник. Однако существует такой термин как переохлажденная вода, сохраняющая свое агрегатное состояние и при более низких температурах.

В данном случае ученые "обстреливали" вакуум капельками, размером в несколько макрометров, сообщают информагентства.

Температуру замеряли с помощью импульсов рентгеновского лазера. Полученная жидкость имела температуру -45 градусов Цельсия.

Это новый рекорд для данного вещества. В ходе эксперимента удалось смоделировать еще несколько процессов и выяснить, например, что при давлении 800 атмосфер вода скорее станет молоком, поскольку происходящие процессы не позволят ей пропустить солнечный свет.