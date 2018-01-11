«Я же пока не знаю, сколько там кюри» 8 11.01.2018, 7:55

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Фото: beltehnika.com

Чем колхозы засеют 1600 гектаров бывших радиационных земель?

Около 1600 гектаров радиационно опасных земель возвращают сельским хозяйствам. Соответствующее постановление 8 января подписывает премьер-министра Андрей Кобяков. Филиалу "Советская Белоруссия" ОАО "Речицкий комбинат хлебопродуктов" возвращают в хозяйственное использование 41,23 гектара. Что на них будут выращивать и попадет ли выращенное на наш стол?

Директор сельского хозяйства Андрей Корпеко о возвращении свыше 40 гектаров радиационно опасной земли узнал из сообщений... в СМИ. И очень удивлен такому подарку, сообщает euroradio.fm.

"На 10,5 тысячи гектаров найти конкретный участок в 41 гектар с завышенной радиацией это что-то... Я понимаю, участок в 5 тысяч гектаров, который попал под загрязнение. А как вы себе представляете 41 гектар загрязненный? Я даже не представляю, где этот участок расположен! Поэтому и ответить вам на этот счет ничего не могу. А прежде всего, не понимаю, как она там оказалась: тут тебе она грязная, а там — чистая", — растерянно говорит Андрей Корпеко.

Тем не менее, руководитель хозяйства уверен: если такая загрязненная радиацией земля на территории его хозяйства была и сейчас ее возвращают в использование, то не потому, что этого просто кому-то захотелось. А значит, там можно выращивать все, что угодно.

Андрей Корпеко: "Известное дело, что грунтовыми водами вымываются верхние слои. А продуктивный слой — поверхностный, не капаем же мы на пять метров вглубь. И поэтому на таких землях, если подтверждено, что там нет повышенного содержания цезия-стронция, выращивать можно все, что угодно. Вся наша продукция, а это зерно, молоко, корма, проходит лабораторные исследования на содержание радиоактивных веществ — у нас это все под контролем. Если бы это где-то вылезло, оно бы показало, я так понимаю... "

Но сначала те 41 бывшие радиоактивные гектары нужно найти. Возможно, говорит Андрей Корпеко, они где-то среди "луговых земель" и будет ли там что-то помимо травы выращиваться — неизвестно.

Сельхозпредприятию "Дубровица" возвращают 305,66 гектара радиационно опасных земель. Правда, только для "ограниченного хозяйственного использования".

Как выясняется, председатель хозяйства Галина Кощеева, как и ее коллега, ничего о решении Совмина не знает.

Галина Кощеева: "Честно говоря, я еще не знала, что нам выделяют эти земли... Обычно, нам управление сельского хозяйства сообщает, но пока не было".

На вопрос о том, что на такой земле можно выращивать, моя собеседница отвечает коротко: "посадить лес, и пусть растет".

"Я же пока не знаю, сколько там кюри — до 15, пяти, трех или двух на квадратный метр. Потому, что будем там выращивать, зависит от загрязненности земли. Но что бы мы ни выращивали, оно все равно пойдет на корм скоту".

Не вредное ли для здоровья будет, к примеру, молоко, которое даст корова, накормленная выращенной на той земле травой?

Галина Кощеева: "Знаете, человек ко всему привыкает. Вредно не вредно, но мы остались здесь жить. Кто считал, что вредно здесь все — тот уехал. А мы остались. Конечно, говорят, что вредно здесь все. Но я честно вам скажу: те, кто уехал, скорее вперед ногами приехали сюда, чем те, кто здесь остался. Да, мы говорим, что радиация на нас влияет. Но насколько она влияет? Ведь есть же и полезные качества в той радиации. Вон, говорят, что электрический ток убивает. Но в то же время посмотрите, как хорошо растут ягоды под высоковольтными линиями!"

Но в заключение обещает, что на выведенных из категории радиационно опасных землях ни пшеницу, ни картофель или свеклу выращивать не будут.