Как распознать, замедляет Apple ваш смартфон или нет 11.01.2018, 8:30

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Краткая инструкция для владельцев iPhone позволит сделать буквально за несколько секунд.

Многие владельцы iPhone наслышаны о том, что частота процессоров смартфонов Apple может быть снижена из-за состояния аккумулятора устройства, чтобы предотвратить их непроизвольное отключение, пишет delo.ua.

В декабре Apple официально подтвердила эту особенность iPhone и, как выяснилось, никакого секрета в данной функции не было. Но данная новость вызвала панику среди владельцев смартфонов, которые подали на компанию в суд и коллективный иск требует ни много ни мало $1 триллион компенсации.

Apple Inc. принесла извинения за ситуацию с преднамеренным замедлением производительности некоторых моделей iPhone после многочисленных жалоб пользователей. В свою очередь, издание Business Insider поделилось пошаговой инструкцией, как определить, замедлен нарочно ваш айфон или нет.

1. Скачиваем приложение, измеряющее скорость работы основного чипа

Однако позиция инженеров Apple имеет под собой основание. По их заявлению, обычный пользователь при обычном использовании iPhone не должен заметить замедления. Но если вдруг вы заметили что-то необычное, то мы предлагаем простую инструкцию, чтобы проверить, подвергся ваш iPhone замедлению или нет. Для этого вам понадобится простая программа диагностики с AppStore. Например, бесплатная программа Lirum Device Info Lite, которая показывает множество информации о внутренней работе айфона.

2. Проверяем скорость

Нажмите кнопку настроек в левом верхнем углу (выглядит как три горизонтальные линии). Выберите This Device > CPU > и сравните цифры в пунктах CPU Actual Clock (текущая тактовая частота ЦПУ) и CPU Maximum Clock (максимальная тактовая частота ЦПУ). Если цифры в обеих строках совпадают, то ваш телефон работает нормально.

3. Какой должна быть тактовая частота процессоров

Разработчики сообщают, что в Apple несколько иной способ диагностики жизненного цикла батареи, и некоторым заменили батареи, демонстрирующие 90% жизненного цикла.

Стандартная тактовая частота для процессоров iPhone 6 и выше:

- iPhone 6 and 6 Plus: 1.4 GHz

- iPhone 6S and 6S Plus: 1.84 GHz

- iPhone SE: 1.84 GHz

- iPhone 7 and 7 Plus: 2.34 GHz

Отметим, если вы пользуетесь старой версией iOS, то, возможно, на вашем смартфоне не работает функция умышленного замедления. Такая функция для iPhone 6, 6S и SE появилась в обновлении 10.2.1. Для седьмого поколения айфонов Apple добавила такую функцию в обновлении 11.2.

Если вы пользуетесь одной из этих моделей, но у вас более старая версия операционной системы, то ваш телефон должен работать нормально.

Лучший способ узнать состояние батареи вашего айфона — это отнести смартфон в авторизованный сервисный центр. Обычно компания рекомендует менять аккумулятор, если тот удерживает лишь 80% своего заряда. Как сообщалось ранее Apple, до декабря 2018 года замена батареи будет производиться со скидкой.