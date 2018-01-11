Ничего святого: в Слуцке «оконщики» ворвались к пенсионерке на Рождество 16 11.01.2018, 8:35

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Мастера «развода» очень громко барабанили в дверь и требовали их впустить.

В воскресенье, 7 января, примерно в 19.00 пенсионерке Любови Васильевне на домашний телефон позвонил мужчина. Он сказал, что является представителем некой организации, которая обслуживает пластиковые окна. Любовь Васильевна, опасаясь очередного нашумевшего «лохотрона», вежливо отказалась от услуг. Не дослушав собеседника, женщина положила трубку, пишет «Кур'ер».

Уже через час ей позвонили в дверь. Любовь Васильевна подумала, что это пришел ее сын, чтобы поздравить маму с Рождеством. Но все же спросила через закрытую дверь: «Кто там?» В ответ она услышала тот же самый голос из трубки. Мужчина просил открыть дверь.

— Мне ничего не нужно! Уходите, — сказала женщина.

Тогда мужчина стал ссылаться на имя ее мужа, мол, он здесь проживает. Любовь Васильевна открыла дверь. На пороге стоял незнакомый ей среднего роста мужчина в синей робе.

— Мой муж три года назад умер, — сказала пенсионерка и стала закрывать дверь.

Однако мужчина подставил ногу в дверной проем и пытался войти. Хотя пенсионерка была одна в доме, она не испугалась и стала выталкивать «оконщика» за дверь. Он что-то неразборчиво говорил, но Любовь Васильевна его совсем не слушала. Когда рассерженная женщина все же сумела его вытолкнуть, мужчина настойчиво стал стучать кулаком в дверь. Но женщина кричала, чтоб тот уходил немедленно.

Через минуту к мужчине подошел еще один товарищ и они уже вдвоем стали атаковать двери в квартиру пенсионерки. Они барабанили в дверь очень громко и требовали их впустить. Но женщина пригрозила им милицией. Только после этого мужчины успокоились и ушли.

Откуда у «оконщиков» сведения об умерших жителях квартир, женщина не знает. Возможно у них имеется своя некая база данных. Она предположила, что это солигорская фирма.

Жертвой «оконщиков» становятся не только пенсионеры. Недавно представители фирмы пришли в гости в одну из слуцких квартир. В ней вместе с матерью пенсионеркой проживает ее неработающий сын. На тот момент молодой человек был сильно выпивший. Он смело пустил оконщиков в квартиру. Что было дальше, мужчина смутно помнит.

После их визита на руках у молодого человека оказалась подписанный им договор. По этому договору мужчина обязался оплатить 300 рублей за некие услуги, которые якобы оказала фирма. По ходу дела оплачивать придется его матери, — рассказал нам историю читатель Игорь.

В чем заключается «обслуживание окон»

Случчане в беседах с корреспондентом газеты «Кур'ер» рассказывают, что оконщики заходят в квартиры, смазывают оконные резинки, меняют петли, ручки, ставят нащельники. Затем дают подписать некие бумаги, якобы для отчетности на фирме. Клиенты подписывают (порой — не читая внимательно договора), в которых прописаны суммы от 300 до 400 рублей.

Договор подписан. Это конец?

Как правило, формально «оконщикам» нельзя предъявить претензии — есть договора, они обычно соответсвуют требованиям законодательства, и в действиях «агентов» нет состава преступления.

Вместе с тем, как писал «Кур'ер» ранее, пенсионерке из Слуцка удалось расторгнуть договор с одной из таких фирм. Она сама поехала в Солигорск и «вытрясла» назад свои деньги за навязчивый оконный сервис.

Аналогичная история произошла недавно в Слуцке, но уже в случае с продавцами фильтров для воды.

Два слуцких юриста объединились, чтобы помочь своим пожилым родственницам аннулировать договоры с компанией, установившей им фильтры по очистке воды. Навязанный сервис обошелся бы каждой пенсионерке в 280 рублей. Подробно об этом мы писали в материале: «Суд заставил компанию забрать свои фильтры назад».