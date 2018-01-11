Не стало известного русско-американского журналиста Виктора Топаллера 5 11.01.2018, 8:42

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Виктор Топаллер

Фото: RTVI

10 января в Нью-Йорке ушел из жизни русско-американский журналист, режиссёр, теле- и радиоведущий Виктор Топаллер.

Как подтвердил ForumDaily его продюссер, Виктор скончался от скоротечного рака легких, который был у него диагностирован всего несколько месяцев назад. В этом году Виктор Топаллер должен было отметить свой 60-летний юбилей.

Виктор Топаллер родился 13 июля 1958 года в Москве в семье Александра Викторовича и Людмилы Залмановны Топаллер. По окончании школы поступил на актёрское отделение Щукинского училища, после первого курса перевёлся на факультет театральной режиссуры в ГИТИС. В 1981 году закончил ГИТИС с красным дипломом по специальности «режиссёр».

По специальности работал в Москонцерте, Росконцерте, ставил эстрадные шоу-программы, драматические и музыкальные спектакли, проводил фестивали в Москве, в Ленинграде, в Риге, на Дальнем Востоке. Много лет сотрудничал с Валерием Лёвушкиным и ансамблем «Бим-Бом». Снимался в кино в эпизодических ролях.

В 1989 году совместно с Анатолием Трушкиным написал сценарий и поставил эстрадный спектакль «Птичий рынок» с Лией Ахеджаковой в главной роли, который стал его последней работой в СССР.

В 1990 году с семьей уехал в Израиль, где работал режиссёром в театральной школе и писал статьи в газеты «Спутник», «Новости недели», «Глобус», «Время».

С 1993 по 1995 год уехал по контракту в Бельгию. Режиссировал несколько постановок в шоу-бизнесе, в том числе, спектакль на французском языке, в котором приняли участие московские и бельгийские актёры. Получил несколько предложений работать по специальности в Англии и Франции или остаться в Брюсселе, но в 1995 году вернулся в Израиль, где стал ведущим русскоязычных программ Национального израильского телевидения: общественно-политической программы «Ракурс» и ток-шоу «Визави с Виктором Топаллером», участниками которых являлись выдающиеся представители культуры и политики.

После возвращения в Израиль Виктор Топаллер продолжил работать журналистом в различных местных изданиях: в газете «24 часа», затем в газете «Наша страна». Создал газету «Русский израильтянин», в которой вел несколько рубрик и являлся заместителем главного редактора. В качестве режиссёра Топаллер поставил в «Гейхал ха-Тарбут» театрально-концертное представление «Дальше ехать некуда», посвященное пятилетию русской алии 1990 года, а затем – Международный фестиваль юмора во дворце спорта «Яд-Элияху». Издал авантюрно-приключенческий детективный роман «Русская пуля для Ицхака Рабина».

В 2000 году был приглашен на работу в США на русскоязычный телеканал TVR и получил вид на жительство по программе «extraordinary person» за выдающиеся заслуги в области журналистики. Впоследствии Топаллер стал сотрудником крупнейшего в Америке русскоязычного телеканала RTVi.

Одновременно с работой на телевидении сотрудничал с русскоязычными радиостанциями Америки: сначала с «Народной волной», затем с радио «Новая Жизнь» (в дальнейшем «Все»). В газете «Еврейский мир» Топаллер вел свою рубрику «Рикошет» и писал статьи для русскоязычной газеты «Наша Канада». Издательством «Слово» издан сборник «Полный Шалом», куда вошли статьи, эссе, рассказы о впечатлениях автора о жизни в Израиле.

В 2008 году в Нью-Йорке в театре «Хаверим» поставил пьесу израильского писателя Эфраима Кишона «Ктуба» («Брачный договор») (перевод на русский Марьяна Беленького).

До последнего времени Виктор Топалер работал радиоведущим на радио Davidzon, где вел три передачи: авторскую программу «Полный Шалом», посвященную различным аспектам взаимоотношений Америки и Израиля (совместно с бывшим вице-мэром Иерусалима Ларисой Герштейн); авторскую общественно-политическую программу «Рикошет»; авторскую музыкальную программу «Топ-парад с Виктором Топаллером», в которой звучат шлягеры 1960-1980-х годов и рассказы об исполнителях и авторах советских песен, со многими из которых ведущий знаком лично.

С 2008 по 8 мая 2017 года на русскоязычном телеканале RTVi еженедельно выходила получасовая авторская программа Виктора Топаллера «Американский ликбез», задуманная как цикл передач о различных сторонах культурной, политической, экономической, научной жизни США и их истории. Ранее на этом же канале выходили в эфир программы Топаллера «Точка зрения» и «Перекресток».

Также на RTVi c 2000 по 15 мая 2017 года Виктор Топаллер вёл популярную авторскую программу «В Нью-Йорке с Виктором Топаллером», где за 17 лет побывали больше семисот музыкантов, писателей, актеров, режиссёров, политиков.