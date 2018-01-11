Пять профессий, которые в 2018-м будут востребованы больше всего 11.01.2018, 8:48

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Искусственный интеллект кардинальным образом меняет приоритеты на рынке труда.

Искусственный интеллект часто обвиняют в том, что он вытесняет кадры с рынка труда, но не все так безнадежно. Американский журнал о технологиях MIT Technology Review написал о 5 профессиях, спрос на которые в этом году очень большой (перевод – citydog.by).

ТЕХНИК ПО ВОЗОБНОВЛЯЕМЫМ ИСТОЧНИКАМ ЭНЕРГИИ

Энергетическая промышленность США уходит от угля к природному газу и возобновляемым источникам энергии. Поэтому возникает потребность в большем количестве соответствующих работников. Согласно Бюро статистики труда, специалисты по солнечным фотогальваническим установкам и техники ветровых турбин будут самыми востребованными в следующие 10 лет.

ТРЕНЕР МАШИН

Чтобы искусственный интеллект был по-настоящему умным, программное обеспечение нужно «обучить». Например, робототехнической компании могут потребоваться данные из множества источников. В декабре Google нанял 10 000 сотрудников, чтобы очистить контент на YouTube и «обучить» этому софт. Эта работа может не быть постоянной, но она будет иметь решающее значение для перехода к автоматизированной рабочей силе.

ИНЖЕНЕР ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

Компании набирают работников со знаниями по искусственному интеллекту, причем иногда зарплата таких специалистов может конкурировать с зарплатой профессиональных спортсменов. На декабрьской конференции Neural Information Processing Systems (NIPS) компании проводили вечеринки и устраивали множество бесплатных акций для привлечения талантов по созданию искусственного интеллекта.

СТРИМЕР ВИДЕОИГР

На веб-сайте киберспорта Twitch уже более 25 000 человек зарабатывают деньги на своей платформе. У нас это не такое популярное направление, как в США. Через сайт потокового видео Twitch более 15 млн пользователей ежедневно смотрят трансляции игр и киберспортивных турниров, и спрос на контент растет.

НЯНЯ

Хоть все больше рабочих мест автоматизируется, остаются специальности, где человек был, есть и будет незаменим. В США (в Беларуси, кстати, тоже) население стремительно стареет. Поэтому спрос на сиделок, нянь для пожилых, помощников по уходу за собой увеличивается. Правда, платят тут не так хорошо, но, возможно, из-за спроса вознаграждение труда этих работников вырастет.