Вторжение похитителей будущего Сергей Бережной, liga.net

11.01.2018, 8:50

2,369

Сергей Бережной

Все четыре года после Революции Достоинства общество Украины стремилось избавиться от атавизмов «совка».

Когда говорят что-нибудь вроде "им там наверху виднее", я чувствую, что все еще живу в Советском Союзе.

Причем когда о власти говорят "им виднее", это вовсе не признание ее компетентности и эффективности - ни того, ни другого "внизу" не чувствуется. Но это безусловное признание своего статуса в государственной иерархии. Власть "наверху", в позиции принятия решений, и "внизу" это воспринимается как данность - именно теми, кто говорит, что "власти виднее". Попытки повлиять на власть "снизу" такими гражданами (и властью, кстати) воспринимаются как покушение на иерархию, на основы государственного строя. И такое положение многие привычно называют "демократией".

Это и есть настоящий Советский Союз - автократия, для виду припудренная демократической мишурой. Вторжение прошлого, которое уничтожает наше будущее. Уничтожает прямо сейчас.

Есть такие понятия - объектность и субъектность. Субъектность (в общественной жизни и политике) - это способность активно влиять на ситуацию, принимать решения, воздействовать на общественные процессы. А объектность - это пассивная вовлеченность в эти процессы. Внутри автобуса, например, водитель субъектен, а пассажиры - объектны.

Фраза "власти виднее" - это словесный отказ гражданина от своей субъектности. Такой отказ совершенно нормален для автократий и авторитарных режимов, где гражданин именно объектен, воспринимает себя лишь в качестве одного из доступных власти ресурсов и не чувствует никакой ответственности за ее решения (как пассажир автобуса не чувствует никакой ответственности за решения водителя).

Работающая демократия устроена в принципе иначе: в первую очередь, в части распределения ответственности, - субъектность при демократии делегируется власти от избирателя. Здесь уже сравнение с автобусом не годится. Для современной либеральной демократии государство является ресурсом избирателя, но никак не наоборот. При демократии ракурс меняется кардинально - пассажир тут "больше" автобуса, он субъектен и имеет возможность влиять на ситуацию на уровне назначения генерального директора и определения бюджета всего автобусного парка, а ответственность каждого водителя - это ответственность, делегированная ему именно пассажирами (которые имеют возможность и инструменты его полномочия прекратить, если водитель даст им для этого повод).

Другое проявление привычной для столь многих избирателей "совковой" объектности - некритическая восторженность по отношению к политикам. Причем не только к представителям власти, но и к оппозиционным деятелям. "Фэн-клубы" Петра Порошенко, Юлии Тимошенко или Михаила Саакашвили, в сущности, совершенно деструктивны, пока остаются пассивными расширениями своих лидеров и просто повторяют их тезисы, не слишком-то в эти тезисы вникая. Некритическое отношение к лидерам закономерно приводит к тому, что "фэн-клубы" поддерживают не только их удачные решения, но и явные ошибки, а сами политики достаточно редко расположены слышать критику, если рядом звучит высказанное на повышенной громкости одобрение любого их шага. Ошибочные решения из-за этого не анализируются и не исправляются, корректирующая обратная связь сначала ослабевает, а затем перестает работать вообще - и когда-то вменяемый (допустим) политик все более убеждается в своей непогрешимости, теряет связь с реальностью и становится из-за этого безнадежно самозабвенным и совершенно бесполезным для любых попыток общественных сил использовать его для какого бы то ни было конструктива.

"Совок непобедим", сетуют уже не раз победившие в себе "совок" граждане, глядя на то, как избранный на волне Майдана президент превращается в шоколадный батон, а будущее страны в очередной раз растворяется в метастазах политической демагогии.

А сохранившиеся в нынешней политике Украины авторитарные обычаи (и авторитарные же привычки большинства избирателей) гарантируют, что никуда из политики этот испортившийся деятель не денется. Как бы он ни проваливался в прошлом, как бы ни была испорчена его репутация, "фэн-клуб" за него проголосует - как он голосует за ту же Юлию Тимошенко. Потому что именно в ней привычно видится то, чего остро не хватает причисляющим себя к этому "фэн-клубу" - субъектность как возможность и право влиять на ситуацию.

"Там наверху виднее", привычно повторяют лишенные субъектности избиратели. И снова голосуют за тех, кого потом тем же избирателям приходится вонючими тряпками гнать гнать в Ростов-на-Дону, попутно осознавая свою политическую субъектность как необходимейшую часть своего гражданского достоинства.

Жаль, что это осознание непрочно, и что ему непросто зацепиться за реальность, отягощенную авторитарными атавизмами. "Совок непобедим", горько сетуют уже не раз победившие в себе "совок" граждане, глядя на то, как избранный на волне Майдана президент превращается в шоколадный батон, а будущее страны в очередной раз растворяется в метастазах политической демагогии.

Не нужно требовать от Петра Порошенко того, чего он не способен сделать. Если мы действительно хотим модернизировать Украину и превратить ее в по-европейски демократическую страну, требовать нужно от субъекта демократии - то есть, от себя самих. А политики при демократии - это просто доступный ресурс, которым избиратель может пользоваться или нет по своему желанию. Если мы, избиратели, считаем, что этот ресурс годный, мы его продолжаем применять. Если считаем, что он протух, мы отправляем его в утиль.

Когда у нас будет демократия, такой подход никому не будет представляться призывом к государственному перевороту. Потому что если выбранный мной подрядчик вместо результатов работы предъявляет многостраничные объяснения, почему он задание не выполнил, но полученные деньги не вернет (а потраченное время - тем более), то гнать такого в Ростов - моя гражданская обязанность, а никак не покушение на "подрыв устоев".

Пусть осознает свою объектность и соответствует. Потому что при демократии (когда мы ее все-таки построим) нам тут внизу будет виднее.

Сергей Бережной, liga.net