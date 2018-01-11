Схватка буйвола со львами стала хитом сети 1 11.01.2018, 8:59

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Бык победил благодаря помощи своих собратьев.

В национальном парке Ботсваны группа участников сафари сняла на видео схватку буйвола со львами, пишет korrespondent.net. Бык был атакован сразу несколькими хищниками, однако выжил благодаря помощи своих собратьев.

В видео показано, как буйвол, со вцепившейся в его спину львицей, добежал до реки и выбрался на сушу к другим буйволам. Они, в свою очередь, помогли ему избавиться от нападавших хищников.

При этом очевидцы отметили, что самец льва не проявлял особого рвения к охоте, и не полез в реку "из боязни промокнуть".