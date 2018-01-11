«Мужчине нужно перестать пить пиво за три месяца до беременности жены» 11.01.2018, 9:26

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Белорусский доктор рассказала о том, как родить здорового ребенка.

Подготовке к беременности долго уделялось недостаточное внимание: например, согласно статистике, в странах постсоветского пространства ее проходит не более половины пар.

Но ответственный подход к планированию беременности очень важен. Ведь от этого зависит не только ее течение, но и здоровье будущего ребенка. О том, что именно зависит от нас, журналисты tut.by поговорили с врачом акушером-гинекологом, кандидатом медицинских наук, репродуктологом клиники женского здоровья «Ева» Еленой Новиковой.

«Начинать подготовку нужно за 3 месяца до беременности»

— Большинство полагает, что прегравидальная подготовка сводится к приему каких-либо препаратов. Да, прием фолиевой кислоты, безусловно, очень важный момент: доказано, что в дозе 400−800 мкг в сутки этот уникальный препарат предотвращает образование пороков нервной трубки, пороков сердца, развитие ненаследственных аномалий.

Прием фолиевой кислоты, как и сама прегравидальная подготовка в целом, в идеале должен начинаться как минимум за три месяца до планируемой беременности.

На первом приеме мы выясняем у пациентки, чем она живет, какой образ жизни ведет, чем болела.

То есть пытаемся понять, откуда можно ждать подвоха. Особое внимание следует уделить наличию наследственных заболеваний.

Проводится также инфекционный скрининг: обычное гинекологическое исследование с забором мазка на флору, а также на инфекции, передающиеся половым путем. К наиболее опасным относятся гонорея, трихомонады, хламидиоз.

К инфекционному скринингу относятся и анализы крови на ВИЧ, сифилис, гепатит В и С, а также на наличие антител к краснухе (если пациентка не привита).

«Не надо добиваться стерильности»

При осмотре пациентки врач обращает внимание на состояние матки, придатков. Если выявляется воспалительный процесс, назначаем соответствующее лечение. Если речь идет о хронических процессах, то нужны профилактические мероприятия. При этом важно не переусердствовать: например, перед беременностью не нужно назначать свечи просто так, с целью избежать каких-либо возможных будущих инфекций. Люди в принципе не стерильны, мы обитаем в микробной среде, и поэтому добиваться стерильности не стоит. Нет патологических микроорганизмов, нет признаков воспаления — на этом и закончили.

Следующий обязательный этап — это УЗИ органов малого таза.

Далее — консультация врача-терапевта. Женщина сдает общий анализ крови, биохимический анализ крови, анализ мочи. Если у нее есть какие-либо заболевания, она должна посетить соответствующего специалиста. Кроме того, необходимо посещение отоларинголога и стоматолога — устранить очаги инфекции, если они есть.

«Принимать йод необходимо — и для нормальной беременности, и для развития ребенка»

Кроме того, в Беларуси есть одна особенность: мы живем в стране с дефицитом йода, и это может отразиться не только на течении беременности, но и на последующем развитии ребенка.

Поэтому в обязательном порядке должна проводиться йодная профилактика. Женщинам достаточно принимать 200 мкг в сутки, мужчинам — 100 мкг. В связи с тем, что патология щитовидной железы выявляется в Беларуси чуть ли не у каждого второго, не помешает скрининг щитовидной железы — это анализ крови на гормоны щитовидной железы и УЗИ щитовидной железы.

Много сейчас говорят о дефиците витамина D. Действительно, мы живем в стране, где количество пасмурных дней превышает количество солнечных, поэтому витамин D, конечно, нужен, но нужно знать, что его уровень следует определять анализом крови. В зимнее время можно назначить профилактическую дозу — 600−800 международных единиц в сутки — для планирования беременности этого достаточно.

Многие грешат профилактическим приемом препаратов железа. Этого делать не стоит. Если анализы крови не выявили скрытого дефицита железа, у женщины нет слишком обильных менструаций, то назначение железа профилактически не имеет смысла. То же можно сказать и о полиненасыщенных жирных кислотах: да, они на самом деле имеют огромное значение, но мы можем добиться их поступления в организм за счет расширения рациона, например, налегать на жирные сорта рыбы.

Надо понимать, что наша с вами задача не в том, чтобы во время подготовки к беременности женщина пригоршнями ела биологически активные добавки.

Фолиевая кислота и йод обязательны, а остальное мы должны стараться скорректировать за счет питания.

Что делать, если вы та самая «возрастная первородящая»?

Если ребенок поздний из-за прошлых проблем с зачатием, потребуется более детальное обследование как женщины, так и мужчины. Если имелся хотя бы один эпизод невынашивания беременности, то женщине необходима генетическая консультация.

Кроме того, увеличивается дозировка фолиевой кислоты — до 800−1000 мкг в сутки.

Во многих зарубежных странах для пациенток старше тридцати пяти лет на этапе прегравидальной подготовки в протоколы включена маммография.

В остальном рекомендации для более взрослых женщин те же.

В каких случаях необходимы дополнительные обследования

Дополнительные консультации и обследования необходимы, если у женщины были два случая неразвивающейся беременности (в любом возрасте) или два самопроизвольных выкидыша, сверхранние преждевременные роды (от 22 до 30 недель).

Стоит вплотную заняться своим здоровьем и в том случае, если тесты на беременность несколько раз показывали положительный результат, была задержка в несколько дней, а потом начиналась менструация. В этих ситуациях требуется дополнительное генетическое консультирование.

Особое внимание нужно уделить и тому, были ли в семье инфаркты, инсульты, серьезные проблемы с сосудами в молодом возрасте.

«Отказаться от вредных привычек нужно минимум за 3 месяца до зачатия»

Как минимум за три месяца нужно отказаться от вредных привычек: от курения, от алкоголя. Казалось бы, менструальный цикл составляет один месяц и именно в это время и растет фолликул. Но на самом деле все не так. Женщина рождается с определенным набором фолликулов, а фолликулогенез (рост фолликулов) длится около 180 дней, то есть получается, что мы в это время употребляем алкоголь. То же самое с курением.

Также нужно обратить внимание на окружение — может быть, на работе есть какие-либо вредные факторы: химическое производство, вибрации, многие сейчас работают в окружении электромагнитного излучения. Если нет возможности полностью исключить их влияние, то нужно хотя бы минимизировать его.

«Принимать гормональные препараты в период зачатия иногда можно и даже нужно»

Вопрос отмены или, напротив, назначения лекарств в период зачатия очень индивидуален. Например, часто нет возможности отменить противосудорожные или противоэпилептические препараты. Поэтому такие пациентки просто относятся к группе высокого риска и принимают повышенную дозу фолиевой кислоты.

Если пациентка принимает антидепрессанты, то за три месяца до планируемой беременности мы начинаем снижать их дозу.

Или такая ситуация: у женщины нерегулярный менструальный цикл, что связано, например, с нехваткой в организме прогестерона. Это состояние безопасно для жизни, но из-за него может быть замершая беременность или самопроизвольных выкидыш. Корректируется это очень легко, но многие пациентки боятся принимать синтетические прогестероны. Хотя доказано, что они не имеют отрицательного влияния, а некоторые, наоборот, помогают формировать нормальную нервную систему плода.

Или патологии щитовидной железы. Многие пациентки нуждаются в приеме тироксина в таблетках, но часто можно услышать: «Это же гормоны, зачем я буду их пить?!». Но дело в том, что гипофункция щитовидной железы — это и риск невынашивания, и риск рождения ребенка с гипотиреозом (состояние, обусловленное длительным, стойким недостатком гормонов щитовидной железы), поэтому лучше его предотвратить.

Несколько слов хочется сказать про артериальное давление. И особенно про артериальную гипертензию — это, кстати, то, с чем часто сталкиваются пациентки старше тридцати пяти лет.

Во время беременности мы уже будем ограничены в медицинских препаратах, поэтому вместе со своим врачом нужно подобрать подходящий препарат в оптимальной дозировке именно в период прегравидальной подготовки.

Отдельно я хотела бы сказать об оральных контрацептивах. Бывают ситуации, когда женщина точно знает, что в ближайшие три месяца она не может позволить себе беременность, но потом уже пора. Для подобных ситуаций существуют такие формы оральных контрацептивов, которые содержат в себе фолаты. Назначение таких препаратов очень благоприятно сказывается на дальнейшем течении беременности.

«Мужчина должен перестать пить пиво за три месяца до того, как его женщина забеременеет»

Мужчина не должен стоять в стороне — он тоже дает свой генетический материал, участвует в формировании этой беременности и должен понимать, что отцовство накладывает на него определенные обязательства. Он также должен пройти инфекционный скрининг и неплохо бы, чтобы хотя бы за три месяца до планируемой беременности начинал вести здоровый образ жизни.

Многие мужчины относятся к своим маленьким вредным привычкам как к норме жизни. Однако сперматозоид поставляет в клетку 50% генетического материала, а алкоголь — это токсин, алкогольная интоксикация — это не норма. Самый вредный в этой ситуации напиток — это пиво, потому что оно имеет в своем составе эстрогеноподобные вещества. То есть то, что может нарушать у мужчин сперматогенез. Так что за три месяца до зачатия мы пиво исключаем.

По поводу приема мужчинами фолиевой кислоты есть разные данные, но доказательной базы нет.

Важен и образ жизни: обоим супругам нужно ложиться спать не позже 23−24 часов, ночной сон должен длиться не менее 7−8 часов. Важна физическая активность — это как минимум 5−10 тысяч шагов в день. Обратите внимание на индекс массы тела — все, что больше 30, мешает нам забеременеть, все, что меньше 18, — аналогично. Кроме того, люди как с недостатком, так и с избытком массы тела находятся в группе риска по всевозможным осложнениям.

К беременности надо подходить очень ответственно, и все будет хорошо. Здоровья вам!