Сегодня судят патриота Андрея Белявского 11.01.2018, 9:31

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Андрей Белявский

Громкий процесс пройдет в суде Ленинского района Минска.

В четверг, 11 января начинается суд над бывшим фигурантом "дела патриотов" художником-дизайнером Андреем Белявским. Его будут судить за хранение патрона от автомата Калашникова, который нашли во время обыска. По словам Андрея, он хранил его в качестве сувенира. Следствие отклонило ходатайство о признании поступка не представляющим общественной опасности и юридически незначительным, сообщает euroradio.fm.

Громкий процесс пройдет в суде Ленинского района Минска, начало в 11:00. Белявскому могут угрожать исправительные работы, арест до трех месяцев либо до 7 лет лишения свободы. Он надеется, что суд учтет его пребывание за решеткой по "делу патриотов" в течение 2,5 месяцев.

Показательно, что уголовное дело возбудили в тот же день, когда было прекращено "дело патриотов" (дело "Белого легиона"). По нему Белявского задерживали 21 марта 2017-го. Сначала его обвиняли в обучении и подготовке к участию в массовых беспорядках, после — в создании незаконного вооруженного формирования. На свободу он вышел 2 июня.