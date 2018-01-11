Как устроены и сколько стоят 20 самых ярких альтернатив биткоину 11.01.2018, 9:38

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Возможно, одна из них станет более выгодной инвестицией.

Криптовалюты стали самым известным практическим воплощением технологии блокчейн. Конечно, первой и самой «весомой» криптовалютой остается биткоин, на который приходится очень значительная доля мирового крипторынка. Но за последние годы в мире появилось великое множество криптовалют, как подобных биткоину, так и заметно отличающихся от него технологически и/или по положенной в основу экономической концепции. Сайт dev.by разобрался, как устроены «альткоины».

Альткоины с точки зрения науки

2017-й стал годом триумфа для криптовалют. Стоимость биткоина выросла более чем на 1700%, но и другие криптовалюты показали рост, который еще недавно трудно было представить. Эфир вырос на 10 500%, Litecoin — более чем на 7000%. Всего же с апреля 2013-го было создано 1452 альтернативных криптовалюты («альткоина»), из которых 1067 еще существуют и торгуются на криптобиржах.

Недавно была опубликована научная статья пятерых ученых из Лондона, Лейпцига и Барселоны, посвященная динамие и структуре криптовалютных рынков. Ученые, используя теорию эволюции, вывели несколько формул, описывающих поведение этого специфического рынка. Статья называется «Биткоин не одинок: количественная оценка и моделирование долгосрочной динамики криптовалютного рынка».

Исследователи пользовались базой данных сайта coinmarketcap.com, который объединяет данные 300 криптовалютных бирж с апреля 2013 года. Их первый вывод: под давлением альткоинов биткоин быстро теряет свою долю рынка. В статье сказано: «Биткоин является самой популярной и главной криптовалютой в основном благодаря эффекту первопроходца. Однако последние исследования, в которых анализировались рыночные доли биткоина и других криптовалют, показали противоположные данные о его текущем состоянии».

Уже в июне 2017 года доля биткоина опустилась ниже 50% всего рынка криптовалют. А началось это с того, что в 2013-2014 годах количество криптовалют (альткоинов) скачкообразно увеличилось, к концу 2014 года число активно торгуемых — «живых» — коинов было около 600. И сегодня каждую неделю появляется порядка семи новых криптовалют — и примерно столько же уходит со сцены. Ученые даже вывели коэффициенты рождаемости и смертности криптовалют: 1,16 и 1,06 соответственно.

Другой вывод, представленный в статье, — существование жестких правил, по которым криптовалюты занимают те или иные места в рейтинге. Ученые констатируют: «Первое место всегда принадлежало и принадлежит биткоину, а следующие пять мест периодически занимали около 16 криптовалют, на период в среднем около 15 недель. Следующие места (от 7 до 12) занимали еще больше криптовалют – около 24, при этом находились они на одном месте не дольше 5 недель. На высших уровнях мобильность растет, и разные криптовалюты постоянно меняются местами».

Тем не менее, монеты с малой капитализацией (то есть малоизвестные) показывают намного большую волатильность, чем «авторитеты» рынка, такие как Ethereum, Litecoin или Dash, Monero. Просто потому, что на их курс более серьезно влияют любые новости.

По данным Coinmarketcap, общая рыночная капитализация всех криптовалют теперь составляет без малого $700 млрд (на момент написания этой статьи); из них биткоин и его форки «держат» $260 млрд, альткоины – $440 млрд. А всего полгода назад капитализация биткоина обеспечивала половину всего рынка криптовалют.

Двадцатка лучших

Если относительно подробно описывать хотя бы более-менее интересные криптовалюты, этот обзор моментально превратится в книгу немалого объема. Поэтому мы решили лишь вкратце описать криптовалюты из первой 20-ки, то есть те, которые по своей капитализации следуют за биткоином. Хотя и это оказалось не самой просто задачей: с начала года курсы альткоинов сильно «прыгают», и потому состав первой двадцатки альткоинов периодически изменяется.

Вот что мы имеем на данный момент.

1. Ethereum

Капитализация: $136 млрд

Стоимость монеты на момент публикации статьи (10.01.2018): $1343

«Эфир» был создан молодым канадцем российского происхождения Виталиком Бутериным в конце 2013 года, сеть была запущена в 2015 году.

Сейчас это вторая по рыночной капитализации криптовалюта. «Эфир» показал в 2017-м рост на 11 225%, с $8 в начале года до $875 в конце.

Благодаря своей технологии, Ethereum может использоваться одновременно и как криптовалюта, и как платформа для смарт-контрактов и основанных на них онлайн-сервисов — например, службы регистрации любых сделок с любыми активами, без использования традиционных юридических процедур. Такая «двойная» функциональность вообще свойственна очень многим криптовалютам. (Фигурально выражаясь, медная монета может быть средством расчета, а может быть и источником меди для других монет.)

2. Ripple

Капитализация: $74,5 млрд

Стоимость монеты: $1,8

За 2017 год криптовалюта выросла в цене примерно на 15 350%, достигнув 1 доллара за единицу XRP, криптовалюту сети Ripple.

Это «любимая криптовалюта банков», поскольку сеть Ripple с самого начала создавалась для обеспечения быстрых, практически молниеносных денежных переводов между банками в разных странах. По цене, безопасности и другим аспектам Ripple оказалась более пригодной для банков, чем классические криптовалюты типа биткоина.

Все 100 млрд монет XRP уже выпущены и распределены между банками. 20 млрд монет хранятся у создателей, основателей Ripple Labs.

3. Bitcoin Cash

Капитализация: $43 млрд

Стоимость монеты: $2500

BCH — форк (ответвление) биткоина, отделившийся от него 1 августа 2017 года. Создала Bitcoin Cash группа разработчиков под руководством экс-инженера Facebook Амори Сечета.

Команда отказалась от компромиссного протокола SegWit2x (он предусматривал увеличение блоков до 2 Мб и хранение части данных вне блокчейна), решив сохранить прежнюю структуру блокчейна, но увеличив размер блока до 8 Мб.

4. Cardano

Капитализация: $19,2 млрд

Стоимость монеты: $0,7

ADA — криптовалюта, работающая на специально разработанной блокчейн-платформе с использованием особого протокола и принципов научной философии. Создатели проекта изначально выполнили деконструкцию основной концепции криптовалюты, интегрировали в систему Proof-of-Stake, включили собственный алгоритм Ouroboros.

По факту, они создали программную платформу и криптомонеты Cardano (ADA) не по образу уже существующего проекта, а с нуля.

5. Litecoin

Капитализация: $13,3 млрд

Стоимость монеты: $240

Если биткоин традиционно называют «цифровым золотом», то лайткоин — это «цифровое серебро», то есть криптовалюта более ориентированная не на инвестиционное вложение денег, а на финансовые расчеты. Это одна из «старых» криптовалют: Litecoin был создан в 2011 году и с самого начала работал быстрее, чем биткоин. Технологические отличия лайткоина от биткоина — в алгоритме нахождения хеша в цепочках (у Litecoin — scrypt; у Bitcoin — SHA-256).

Максимальное число монет, которое может быть добыто, — 84 млн. Блоки Litecoin формируются в 4 раза быстрее, чем блоки bitcoin, и к 2020 году около 3/4 всех Litecoin будут сгенерированы.

В 2017-м Litecoin показал взрывной рост стоимости. В начале года он стоил около $4, потом поднялся до $400, потом скорректировался.

6. NEM

Капитализация: $12,8 млрд

Стоимость монеты: $1,3

New Economy Movement — криптовалюта, запущенная 31 марта 2015 года.

Особенность NEM — формирование блокчейна с использованием алгоритма доказательства важности (Proof-of-Importance, POI). В NEM также интегрирована система обмена зашифрованными сообщениями и ряд других инструментов.

Исторически так сложилось, что NEM наиболее активно используется в Юго-Восточной Азии. Например, ПО NEM blockchain используется в открытой блокчейн-сети Mainet и коммерческой блокчейн-сети Mijin, которая тестируется финансовыми учреждениями и частными компаниями в Японии.

7. IOTA

Капитализация: $9,4 млрд

Стоимость монеты: $3,3

Это распределенная криптовалюта, появившаяся в 2015 году. Ее задача — обеспечение безопасной связи и платежей между устройствами в «интернете вещей» (IoT).

IOTA — первая технология распределенных регистров (DLT), которая благодаря собственной системе Tangle позволяет совершать бесплатные транзакции (без взимания комиссии).

IOTA контролируется IOTA Foundation, некоммерческой организацией Linux Foundation, которая занята разработкой технологии и поддерживает ее без лицензии для всех разработчиков. Сейчас создатели заняты внедрением в систему смарт-контрактов и анонимности на основе доказательства с нулевым разглашением.

8. Stellar

Капитализация: $9,4 млрд

Стоимость монеты: $0,5

Stellar задумывалась как «убийца» Ripple: полный клон системы, но без ее врожденных недостатков.

Сегодня Stellar — протокол с открытым кодом, предназначенный для валютных операций. Серверы соединяются через интернет для обмена данными, образуя глобальную сеть обмена валюты. Каждый сервер хранит записи обо всех счетах в сети в базе данных под названием «гроссбух». Серверы заявляют изменения в бухгалтерской книге (гроссбух), предлагая «сделки», которые переводят счета из одного состояния в другое, расходуя баланс учетной записи или изменяя ее свойства.

9. Dash

Капитализация: $8,6 млрд

Стоимость монеты: $1090

Криптовалюта Dash (прежде была известна как Darkcoin и XCoin) — открытая децентрализованная платежная система на базе блокчейна, использующая механизм анонимных транзакций. Dash использует не один, а комбинацию из нескольких криптографических алгоритмов. Как и у большинства криптовалют, у DASH нет централизованного управления — эмиссия происходит при майнинге.

Из полученного майнерами вознаграждения 90% идет майнерам и операторам мастернод, остальные 10% идут на финансирование различных проектов.

10. NEO

Капитализация: $7,8 млрд

Стоимость монеты: $119

Запущенную в 2016 году криптовалюту NEO часто называют «китайским эфириумом» — она действительно создана и максимально распространена в Китае, а также поддерживает смарт-контракты.

11. TRON

Капитализация: $7,6 млрд

Стоимость монеты: $0,1

Общая стоимость цифровых развлекательных продуктов в мире превышает триллион долларов. Tron предоставляет функционал хранения, оплаты и общего пользования финансами для компьютерных игр, онлайн-казино, соцсетей, интернет-шоу.

Протокол, лежащий в основе Tron, создает принципиально новый метод взаимодействия между разработчиком и конечным пользователем, исключая посреднические площадки типа Apple Store или Play Market.

12. Monero

Капитализация: $6,3 млрд

Стоимость монеты: $389

Популярная криптовалюта, ориентированная на повышенную анонимность транзакций, появилась 18 апреля 2014 года. Главная особенность Monero — использование протокола CryptoNote, работающего на основе кольцевых подписей.

Высокая анонимность стала поводом для обвинений в том, что Monero может быть использована для торговли наркотиками, распространения детской порнографии и т.п. Европол даже официально выразил обеспокоенность ростом популярности Monero — что стало дополнительной рекламой для криптомонеты.

13. EOS

Капитализация: $5,4 млрд

Стоимость монеты: $9

Подобно Ethereum, EOS — криптовалютная площадка, основанная на блокчейне и созданная для масштабирования различных децентрализованных сервисов. Она открывает доступ к учетным записям, инструментам аутентификации, базам данных и распределению процессов приложения на несколько ядер или узлов системы. Это позволяет расширять сеть под миллионы операций в секунду, избавляет от необходимости платить комиссию и способствует быстрому запуску любого децентрализованного сервиса.

14. ICON

Капитализация: $4,2 млрд

Стоимость монеты: $11

Это не просто криптовалюта, но и одновременно децентрализованный сервис, предназначенный для объединения различных типов блокчейна. Система включает в себя группу независимых цепочек блоков, работающих вместе. Использование ICON облегчает процесс проведения транзакций между ними — даже если используются несколько разных архитектур.

15. Bitcoin Gold

Капитализация: $3,9 млрд

Стоимость монеты: $234

BTG — еще один форк биткоина, который состоялся 24 октября 2017 года.

Названная разработчиками «дружественным форком», эта версия биткоина в криптосообществе считается менее похожей на Bitcoin Cash и больше похожей на бесплатное приложение к биткоину.

Главная особенность Bitcoin Gold для майнеров заключается в том, что добыча BTG производится только видеокартами (GPU), с помощью алгоритма Equihash (аналогичного Zcash), то есть новый форк ASIC-устойчивый и оптимизирован именно для GPU-майнинга.

16. Qtum

Капитализация: $3,9 млрд

Стоимость монеты: $52

Здесь мы опять видим не только криптовалюту, но и площадку для работы с умными контрактами, основанную на коде биткоина и PoS-алгоритме. Концепция платформы дает возможность использовать их без создания учетной записи. Также все приложения, которые базируется на эфириуме, могут быть без труда перенесены в блокчейн Qtum.

Технологии этой монеты сочетают ряд технических решений биткоина, а также архитектуру AAL, используемую сегодня в большом количестве других электронных денег.

17. RaiBlocks

Капитализация: $3,8 млрд

Стоимость монеты: $28

ХRB — криптовалюта с новой архитектурой блочной структуры, где каждый аккаунт имеет свою собственную блок-цепочку, обеспечивая почти мгновенную скорость транзакции и неограниченную масштабируемость. У каждого пользователя есть своя блок-цепочка, что позволяет им асинхронно обновляться для остальной сети. Транзакции отслеживают остаток на аккаунтах, а не суммы в транзакции, позволяя агрессивную обрезку базы данных без ущерба для безопасности.

Безкомиссионность RaiBlocks и транзакции в доли секунд делают ее главной криптовалютой для потребительских транзакций.

18. Ethereum Classic

Капитализация: $3,7 млрд

Стоимость монеты: $36

ETC — это форк уже знакомого нам Ethereum, родившийся из-за «идеологических» разногласий разработчиков платформы и образовавшегося вокруг нее сообщества.

19. Lisk

Капитализация: $3,3 млрд

Стоимость монеты: $27

Криптовалюта Lisk, запущенная в апреле 2016 года, с самого начала позиционировалась как эффективный конкурент платформе Ethereum. Как заявляют ее авторы, созданная ими криптовалюта проще и удобнее с точки зрения разработчиков из-за использования JavaScript.

20. Zcash

Капитализация: $2 млрд

Стоимость монеты: $676

Анонимная криптовалюта Zcash (ZEC) вышла на рынок в конце 2016 года; ее разработала компания Zerocoin Electric Coin Company.

Zcash — первая в мире криптовалюта, основанная на интерактивном криптографическом протоколе zero-knowledge proof (доказательство с нулевым разглашением). Он подразумевает, что одна из взаимодействующих сторон может убедиться в достоверности математического утверждения, не имея при этом никакой другой информации от второй стороны. В результате блокчейн Zcash отличается полной анонимностью: скрывается даже сумма транзакции.