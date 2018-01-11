Александр Рыбак не смог попасть в Беларусь 3 11.01.2018, 9:43

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Норвежский музыкант белорусского происхождения был сильно удивлен.

Норвежский музыкант белорусского происхождения Александр Рыбак был сильно удивлен, когда узнал, что попасть на историческую родину ему будет не так-то и просто.

«Должен был сегодня лететь на родину к бабушке. Заказал билет через Москву, а сегодня узнал, что через Москву лететь в Беларусь нельзя. Даже с правильными норвежскими бумагами. Буду лететь тремя пересадками, и билет конечно не вернули», — рассказал он в Facebook.

По его словам, большая проблема и обида не в том, что он «потерял целый день и кучу денег», а в том, что он не понимает, «когда и зачем возникли эти (censored) правила».