В Швейцарии законодательно закрепили право собак лаять 11.01.2018, 10:01

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Хозяева четвероногих друзей теперь не смогут ограничивать их «вокальные способности».

Правительство Швейцарии запретило владельцам собак применять автоматические устройства, мешающие их питомцам лаять. Соответствующие поправки внесены в закон о ветеринарии, сообщает korrespondent.net.

Как сообщается на сайте правительства страны, поправки запрещают использование любых устройств, которые автоматически реагируют на лай и мешают собаке издавать звуки, независимо от того, по какой причине она лает.

«Любые устройства, предназначенные для того, чтобы мешать собакам лаять, и включающиеся автоматически, когда животное издает звуки, отныне будут запрещены», – говорится в сообщении.

Кроме того, приняты дополнительные меры по пресечению торговли собаками, ввезенными в Швейцарию нелегально. Отныне в объявлениях о продаже собак придется указывать свой адрес, а также сведения о происхождении животного.