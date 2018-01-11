Белоруска в Польше: Купить квартиру здесь дешевле, чем снимать 12 11.01.2018, 10:11

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Жизнь в Польше научила нашу землячку ничего не бояться и использовать все возможности.

Вчера сайт Charter97.org опубликовал первую часть рассказа смелой белоруски Вероники: с двумя детьми и без посторонней помощи она переехала в Польшу. Во Вроцлаве она нашла работу по душе… и радость жизни!

Подробнее о жизни белоруски в польском городке, полном гномов, — в материале tut.by:

«Если поймают без билета, от штрафа не спасут никакие уговоры. А штрафы большие!»

Во Вроцлаве три вида общественного транспорта: автобусы, трамваи и электрички.

Транспортное сообщение развито очень хорошо: автобусы и трамваи современные, новые, быстрые, ходят часто и точно по расписанию. В каждом есть возможность купить билет с помощью специального устройства на остановках или же в любом автобусе.

Минимальная стоимость проезда 3,4 злотых (это около 1 доллара). Есть возможность покупки проездного билета на неделю, месяц, квартал, 5 месяцев в год. Я покупаю проездной на год, он стоит 800 злотых (около 230 долларов), но это в 4 раза дешевле, чем если бы я покупала на каждую поездку отдельный талон. Контролеры в транспорте встречаются очень редко (на сайте общественного транспорта Вроцлава можно даже отследить, на каких маршрутах будет работать контроль в конкретный день), но если поймают — штрафа избежать не помогут никакие уговоры, а штрафы очень большие (120−150 злотых).

Все виды транспорта чистые, комфортабельные, тихие и очень быстрые — обязательно нужно держаться за поручни. Мы снимаем квартиру за кольцевой, и быстрее всего добираться до центра на электричке (15 минут вместо часа и 20 минут на автобусе). Проезд в электричке стоит столько же, да и комфорт тот же.

«Если искать квартиру через агентство, можно остаться и без денег, и без жилья»

Найти жилье на съем нелегко: приличная 2-комнатная квартира в хорошем месте, с мебелью и базовой техникой будет стоить порядка 3500 злотых (1000 долларов). К арендной ставке нужно будет еще добавить залог (чаще всего двойная сумма аренды), а также коммунальные платежи и платежи по счетчикам.

«Нам» сдают неохотно или в объявлении сразу указывают: «Только для поляков». Но все возможно. Я бы не советовала искать квартиру через агентство, тем более с русскоговорящими специалистами: можно остаться и без денег, и без крыши над головой.

Поляки чаще всего снимают комнаты и делят арендные суммы поровну. Стоимость жилья во Вроцлаве составляет около 5000−6000 злотых за квадратный метр (1430−1700 долларов), но цены поднялись только в последний год в связи с повышенным спросом. Квартиру (как новую, так и вторичный рынок) можно купить в ипотеку под 2,5−4% на срок от 15 до 30 лет. Это обходится дешевле, чем снимать.

«На продукты мы тратим в среднем 50−60 долларов в неделю»

Цены на продукты немногим отличаются от белорусских, но есть еженедельные скидки на определенные виды продовольственных товаров, которыми все хотят воспользоваться по максимуму. Рано утром (магазины в будние дни открываются в 7.00) все бабушки и дедушки с тележками идут «делать закупы». Они уже посмотрели рекламу, что в «Бедронке» на этой неделе свиная шея дешевле на 40%, и так как в один чек по акции можно набить только 3 кг, нужно успеть сделать несколько заходов. (Улыбается.)

Вот средние цены из чека:

бананы, яблоки, апельсины, огурцы — 1 доллар за кг;

помидоры, хурма, виноград, гранат, сливы, киви, ананас — 2,5 доллара за кг;

сахар, макароны, брокколи, лук, яйца (10 шт.) — 2 доллара;

молоко, хлеб, выпечка к чаю (250 г) — 0,5 доллара;

свинина — 3,5 доллара, курица — 1,5−2 доллара, кролик — 5 долларов, рыба — 10 долларов;

кофе (мы покупаем молотый) — 3 доллара;

сыр — 5,5 доллара;

водка (1 л) — 10 долларов, пиво (0,5 л) — 1 доллар.

В среднем мы на покупки тратим около 50−60 долларов в неделю, за покупками ходит моя мама, и она старается все покупать по акциям. Овощи и фрукты мы покупаем на оптовом фермерском рынке, выходит значительно дешевле, чем в магазине.

Пообедать в городе обойдется примерно в 5 долларов.

Столько же будет стоить удовольствие посидеть в уютной кофейне за чашечкой ароматного капучино с сэрником (польский творожный пирог). Должна признаться, мне очень нравится польская кухня, поляки любят и умеют готовить. Всем рекомендую попробовать суп-журек, рульку в пиве и сэрник на десерт.

Цены на вещи более доступны, чем в Беларуси, два раза в год (в августе и в январе) начинаются распродажи. На них вы можете себе позволить вещь уходящего сезона со скидкой до 70%, если успеете.

В этом году распродажи начались огромными очередями, даже в салон «Пандора» запускали только по 10 покупателей, остальные стояли в очереди снаружи.

Бытовую технику здесь принято покупать в беспроцентную рассрочку с отсрочкой платежа — полгода.

«Здесь я поняла: не надо ничего бояться и терпеть тех, кто вас подавляет»

Вроцлав очень красивый! Всем рекомендую его посетить… Что бросилось мне сразу в глаза, так это бесчисленное количество парков, садов и скверов: вековые дубы, клены, обвитые плющом тополя, белочки, лебеди… К природе здесь относятся с почтением, ее берегут.

В городе очень много зданий начала прошлого века. В связи с тем, что город был немецкий, война его почти не тронула. Готические костелы, соборы и замки — конечно, все это завораживает.

Вроцлав будет интересно посетить и семьей: для деток есть круглогодичный зоопарк, аквапарк, музей железной дороги «Колейково», музей воды «Гидрополис» и многое другое. Каждые выходные в городе что-то происходит, будь то «Праздник тыквы» в ботаническом саду…

… вечер симфонической музыки в Центральном костеле или рождественская ярмарка

… или забег, посвященный 99-летию независимости Польши.

Ну и, конечно, нельзя обойти вниманием вроцлавских гномов! Это местная достопримечательность: забавные фигурки караулят вас на каждом шагу — смотрите внимательно под ноги! Есть даже специальная карта-челлендж «Найди всех гномов и сделай селфи». Честно говоря, мои дети так всех и не нашли! (Смеется.)

Самое главное в моей истории — это то, что не надо ничего бояться! И ни в коем случае нельзя терпеть то, что тебя подавляет. Будь то хамство кондуктора в троллейбусе, критика родственников, недостойное поведение начальника или коллег на работе. Наши страхи нас тормозят и зачастую являются иллюзорными. А что там со мной будет? А вдруг меня обманут? А вдруг не останется денег? А вдруг потеряю работу?

Надо терпеть… Буду терпеть!

Но жизнь каждый день открывает для нас новые возможности, вариантов много — важно их увидеть и выбрать лучший. Помните: все, что происходит в нашей жизни, — вовремя и к лучшему. Удачи вам!