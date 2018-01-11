Мининформ ограничил доступ к 22 сайтам 11.01.2018, 10:28

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Министерство информации заблокировало сайты из-за писем МАРТ.

Министерство информации Беларуси ограничило доступ к 22 интернет-ресурсам. Такое решение было принято 9 января, сообщили в ведомстве.

Основанием для ограничения доступа стали письменные уведомления министерства антимонопольного регулирования и торговли, а также статьи 38 и 511 закона «О средствах массовой информации».

В частности, сайты попали под санкции мининформации за то, что они размещали рекламу о предоставлении микрозаймов неограниченному кругу лиц.

При этом указанные сайты, доступ к которым оказался ограниченным, не являлись субъектами хозяйствования, включенными в реестр микрофинансовых организаций, а значит, не имели права на такую рекламу.