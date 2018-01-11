В Гомеле католики и православные вместе показали рождественский мюзикл 11.01.2018, 10:34

Мюзикл рассказывает о борьбе сил Света и Тьмы.

В Гомеле в госуниверситете им. Франциска Скорины 10 января состоялся показ молодежного мюзикла «Не забыть о Рождестве», поставленного по инициативе епископа Гомельского и Жлобинского Стефана молодежью православного Преображенского храма из группы «Фаворовцы» вместе с молодыми католиками из гомельского прихода Рождества Божьей Матери, сообщает katolik.life.

Рождественский мюзикл, который включает современную хореографию, модные танцы, каверы на мировые хиты, рассказывает о борьбе сил Света и Тьмы за душу человека. Злые силы победили уже почти весь мир и заставили людей забыть о смысле Рождества, превратили праздник, как и всю жизнь человечества, в бессмысленную суету. Но лишь одна девушка Вера до сих пор помнит о настоящем смысле праздника — Рождестве Христовом, приходе в мир Спасителя. Ее и пытается победить демон, убеждает в том, что христианская жизнь – это лишь скучные «поститься и молиться», а настоящее веселье — во тьме. Однако с помощью светлых сил Вера выходит из плена бездушия, убегает от соблазнов и приходит ко Свету – настоящей жизни и радости.

Мюзикл будет показан на разных гомельских площадках.