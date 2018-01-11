Доллар и евро продолжают расти 11.01.2018, 10:53

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Российский рубль немного проседает.

Нефть марки Brent уже перевалила за отметку в $69 за баррель. Доллар в России упал до 56,9 рубля. В Беларуси доллар снова растет. Дорожает и европейская валюта. Пока минус только у российского рубля, пишет onliner.by.

Американская валюта со старта торгов набрала 0,48 копейки, и сейчас ее покупают и продают по 2,0194 белорусского рубля. Евро набрал 0,61 копейки, пока его актуальная цена — 2,4120. Российский рубль, растущий последние дни, сегодня потерял прыть. Его сотня подешевела на 0,25 копейки и сейчас стоит 3,5398 белорусского рубля.

В среду доллар набрал 0,42 копейки и пришел к финишу с отметкой в 2,0146 рубля. Евро вырос на 0,44 копейки и закончил торги на уровне 2,4059 белорусского рубля. Российский рубль набрал 1,91 копейки и вырос до 3,5423 белорусского рубля за сотню.