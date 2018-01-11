«А может, договоримся?»: Десять курьезных историй с нетрезвыми водителями 11.01.2018, 11:26

3,112

Даже самый креативный сценарист вряд ли придумает столь невероятные сюжеты, какие случаются на дорогах Беларуси.

Один нетрезвый водитель пытался договориться с остановившим его свидетелем, не зная, что тот служит в ГАИ. Другой заехал в тупик, пытался развернуться и застрял в кустах. Особняком стоит история «ночной феи», которую задерживал небезучастный минчанин. Сайт onliner.by выбрали десять курьезных ситуаций, в которые попали их «герои» в состоянии опьянения, за последний год.

Прокатил... в столб

Эта история из Бреста — хорошая иллюстрация тому, чем заканчиваются пьяные поездки со случайными знакомыми. Молодой человек познакомился в ночном клубе с девушками и предложил прокатиться по городу на Chevrolet. Те согласились.

Как закончилась поездка, зафиксировала камера уличного наблюдения: водитель на скорости совершал левый поворот, не вписался и врезался в столб. При наезде колесом на бордюр одна из шин разбортировалась и подлетела на несколько метров вверх. А удар о световую опору был такой силы, что заднюю часть машины приподняло над проезжей частью.

Девушки, согласившиеся на увеселительную поездку, вряд ли предполагали, что все закончится таким печальным образом. Как рассказали в ГАИ, у водителя во время медосвидетельствования обнаружили 1,8 промилле алкоголя.

Ехал пьяным в направлении спиртзавода

А следующее происшествие в Березовском районе любопытно случайным совпадением. Виновник ДТП, водитель Ford Scorpio, находясь в состоянии опьянения, по данным ГАИ, неправильно выбрал дистанцию до двигавшегося перед ним Volkswagen Passat и совершил столкновение. Примечательно, что обе машины ехали в направлении спиртзавода.

«Во время проверки установлено, что водитель Ford к тому же ранее был лишен права управления транспортными средствами», — рассказали в ГАИ.

Автомобилем Volkswagen управляла 31-летняя женщина. Серьезных травм она не получила.

«Предлагал договориться, не зная, что я из ГАИ»

Полудетективная история произошла в марте прошлого года в Минске. Водитель Mercedes S-Class совершил четыре ДТП и каждый раз скрывался. Затем оставил машину во дворе, а сам уехал на автобусе. Задержать его удалось благодаря сотруднику ГАИ, который стал очевидцем происшествия. Инспектор в штатском шел через двор на ул. Одинцова и случайно увидел, как Mercedes при развороте задел припаркованный Kia.

— Я сообщил о произошедшем в дежурную часть, а сам направился к автомобилю. У водителя были визуальные признаки алкогольного опьянения, чувствовался сильный запах. Он не признавал, что столкнулся с Kia, и попытался уехать из двора, — рассказал Алексей, сотрудник Минской ГАИ. — Тогда я попытался вытащить ключ из замка зажигания, но сделать это не удалось. Водитель (вид у него, кстати, был тот еще: татуировка черепа на затылке. Как позднее выяснилось, мужчина имеет судимость) и пассажиры оказывали активное сопротивление. Машина то глохла, то продолжала движение, так как водитель давил на педаль газа. Происходящее снимали на видео очевидцы.

Тогда инспектор пошел на хитрость. Он предложил пройти к Kia. Виновник ДТП решил, что Алексей — владелец поврежденного автомобиля, и «попытался договориться на месте». А когда не удалось, стал скрываться. Двигаясь задним ходом, задел еще одну припаркованную машину и уехал.

Разумеется, Алексей не оставил это дело просто так, был на связи с коллегами из ГАИ, стал следить за пассажиром Mercedes (который вывел на водителя), и в конце концов виновника ДТП удалось задержать. Мужчину доставили на медосвидетельствование, которое выявило у него 2 промилле алкоголя. Установлено, что в тот вечер он совершил четыре аварии.

Когда оба водителя под градусом

А бывает так, что оба участника ДТП не имели права садиться за руль. На ул. Притыцкого в столице как-то столкнулись Dodge и Volkswagen. Первый автомобиль использовался как такси. По информации ГАИ, его водитель перестраивался и совершил попутное столкновение.

Таксист сразу предложил договориться без инспекторов. Но получил отказ. Просил водитель Dodge, ясное дело, не просто так. У него были визуальные признаки алкогольного опьянения. Медосвидетельствование показало 2,41 промилле. Внятных объяснений таксист дать не смог.

Самое интересное выяснилось позже. Оказалось, второй участник ДТП также находился в нетрезвом состоянии — 0,35 промилле.

Уснула на плече инспектора

Очередной пьяный случай из Бреста. Тихой майской ночью там остановили Renault Sandero. За рулем была девушка. Ее внешний вид заставлял усомниться в трезвости. Водитель особо и не отпиралась: да, выпила. Прибор показал 2,5 промилле.

Стали оформлять документы. Выяснилось, что девушка получила права три года назад, причем ни разу к ответственности за нарушения ПДД не привлекалась.

А затем произошло самое неожиданное. Пока составлялся протокол, девушка заснула прямо на плече сотрудника ГАИ.

Удар... Штанга!

Ивацевичский район. Поселок Телеханы. Все начиналось стандартно: водитель BMW 7-Series не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части. После этого автомобиль, во-первых, совершил наезд на дорожный знак, во-вторых, пробил забор школы-интерната и, в-третьих, выехал на местный стадион, где врезался в футбольные ворота.

— В результате аварии водитель получил травмы и был госпитализирован, — рассказали в ГАИ. — Во время проверки установлено, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения — 1,2 промилле.

Хорошо, что в четыре часа ночи редко кто играет в футбол.

Застрял в кустах

Примечательную историю, приключившуюся во дворах по ул. Берута в Минске, рассказали очевидцы. Пьяный водитель Ford двигался по узкому проезду, не смог развернуться и оказался на газоне. Универсал наехал на кусты и застрял — машина буквально повисла на кустарнике. Свидетели происшествия вызвали ГАИ и совместными усилиями задержали мужчину, находившегося за рулем.

«Молодой человек выпивал с другом. Позже они зашли к его брату. Последний — он и является владельцем Ford — в итоге продолжившегося застолья уснул. Парень взял ключи от машины и решил покататься. На въезде во двор по ул. Берута повредил стоявший автомобиль. Позже, когда уперся в тупик, стал двигаться задним ходом и подбил еще две машины. Ну а потом Ford заехал в кустарник, где и застрял. Тут же выбежали люди. Пассажир успел сбежать, а водителя до приезда инспекторов задержали местные жители», — сообщили в ГАИ.

В отношении молодого человека составили пять протоколов, в его организме было обнаружено 2,5 промилле алкоголя.

Попал пьяным в ДТП, хотя не касался руля

Автомобиль Citroen, за рулем которого никого нет, катится вперед и врезается в стену. С пассажирского места выходит мужчина, отъезжает назад. Через некоторое время машина вновь приходит в движение и врезается в припаркованный Chevrolet. Такую картину наблюдали очевидцы на парковке возле ТД «Ждановичи».

— Выяснилось, что на пассажирском месте в Citroen находился мужчина 1969 года рождения. Он дожидался, когда вернется водитель, его друг. Пока ждал — выпил, замерз. Чтобы согреться, включил печку, а для этого завел машину. Автомобиль, который стоял на передаче, покатился, — рассказали в ГАИ. — После столкновения со стеной пассажир сел за руль и отогнал машину на прежнее место. Затем пересел. Но забыл, что автомобиль остался на задней передаче. Транспортное средство покатилось назад и столкнулось с Chevrolet.

Прибывшие сотрудники ГАИ доставили мужчину на медосвидетельствование. Оно выявило у него 2,76 промилле алкоголя. В отношении гражданина составили протокол за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, он будет привлечен к ответственности за совершение ДТП (по ч. 5 ст. 18.22 КоАП), так как воздействовал на органы управления транспортного средства.

Здесь уместно будет процитировать соответствующую формулировку из ПДД: «управление транспортным средством — воздействие на органы управления транспортного средства, приведшее к изменению его положения относительно первоначального».

Причина поездки — унитаз

В состоянии довольно сильного опьянения задержали водителя Volkswagen Golf возле одного из минских магазинов. Окружающие обратили внимание на характерную походку и странное поведение. Оперативно выехавшие сотрудники ГАИ попросили молодого человека пройти медосвидетельствование — оно показало наличие 2,56 промилле алкоголя.

На вопрос о том, что заставило его сесть за руль в таком состоянии, водитель пояснил: «Надо было купить унитаз». Вероятно, проблема не требовала отлагательств...

«Я твоя ночная фея»

Пожалуй, самый фееричный сюжет на тему алкогольного вождения рассказал участник нашего форума. Когда он ехал по Минску, ему не уступил дорогу Opel Zafira, за рулем которого находилась женщина. Мужчина заметил, что на ее коленях сидит ребенок.

Тогда читатель поехал за компактвэном, а по дороге позвонил в ГАИ. Когда Opel остановился, неравнодушный гражданин подошел к автомобилю и потребовал объяснений. В тот момент возникли большие подозрения по поводу состояния женщины.

Прибывшие инспекторы отвезли водителя Opel на медосвидетельствование, которое выявило в ее организме алкоголь.

Однако на этом история не закончилась. Вечером на телефон мужчины поступил звонок. Звонившая женщина сыпала оскорблениями и угрозами.

— Я тебе представляться не буду. Я твоя ночная фея. Я тебя убью! Понял ты меня или нет? — услышал наш читатель.