Министерство обороны Польши: Cамолет Качиньского был уничтожен взрывом 13 11.01.2018, 11:28

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Источников взрыва было несколько.

Эксперт подкомиссии Минобороны Польши по делам повторного расследования Смоленской катастрофы Фрэнк Тейлор заявил, что левое крыло президентского самолета, потерпевшего крушение в апреле 2010 года, было уничтожено в результате внутреннего взрыва.

Согласно утверждению международного эксперта, источников взрыва было несколько - в крыле, в слоте и в центроплане самолета, что подтвердил анализ механизма удара двери о землю. По словам Фрэнка Тейлора, береза не имела влияния на первичное разрушение крыла.

Согласно коммюнике, эти выводы были приняли членами Смоленской подкомиссии, и теперь являются одним из ключевых утверждений технического отчета.

Напомним, 10 апреля 2010 года под Смоленском разбился польский самолет Ту-154М. В результате катастрофы погибли все находящиеся на борту, в том числе президент Польши Лех Качиньский.