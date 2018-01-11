25 марта в центре Минска мы должны быть вместе 2 Сергей Спариш

11.01.2018, 11:43

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Только в этом случае белoрусы смогут сказать: мы - источник власти и движущая сила истории.

25 марта в Минске должно что-то произойти.

- Что именно произойдёт?

- Это зависит от нас. Может не произойти ничего.

- Тогда что ДОЛЖНО произойти?

- Белорусы должны показать, что для них важны идеалы свободы и суверенитет страны.

- Что МЫ должны сделать?

- Мы должны быть вместе.

Не делиться на мелкие группы, не «праздновать» по кафе и на дачах. Не прятаться в бульбе. Нас должно быть много, только в этом случае белoрусы смогут сказать: мы - источник власти, мы движущая сила истории, а не безмолвное стадо. С нами нельзя не считаться.

- Как добиться единства?

- Через несколько дней в Минске будет первое заседание оргкомитета по Дню воли.

Нужно, чтобы наши политики и общественные деятели переступили через личные амбиции. Нужно, чтобы они выдержали давление со стороны власти, победили свой страх.

Нельзя, чтобы власть, используя агентов влияния, разбивала нас на мелкие группы.

Мы, граждане Беларуси, должны за этим очень внимательно проследить.

Сергей Спариш, facebook.com