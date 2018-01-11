«Сына обвинили в том, что взял чужих бонстиков, и он исчез» 3 11.01.2018, 11:49

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В Минске ищут 10-летнего школьника.

Всю ночь родители, соседи, волонтеры и милиция в Минске искали Даниила Соколовского в подъездах многоэтажек. А до этого несколько раз выезжали Лошицкий парк, торговые центры и железнодорожный вокзал, пишет tut.by.

— С момента исчезновения сына, 10 января, его телефон выключен. Последним, кто видел Даниила, был одноклассник. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как дети вышли из школы в 15.00 — и все. С тех пор никаких новостей о сыне, — рассказывает Вера, мама пропавшего Даниила Соколовского.

К поиску ребенка тут же подключился поисково-спасательный отряд «Ангел», милиция, родственники и соседи. Сразу родители Даниила обошли торговые центы и магазины, в которых они часто бывают с детьми: «Галилео», «Е-Сети» на улице Денисовской, магазины «Гиппо» и «Евроопт» в Лошице. В прошлом году с Даниилом уже случилась история, когда малыш пропал на несколько часов. Он получил два балла, испугался, что мама будет его ругать, и ушел гулять в «Е-Сити», там школьника и нашли.

В этот раз накануне исчезновения в школе вышел конфликт

— Что-то они там не поделили и сына обвинили в том, что взял чужих бонстиков. Никто его за руку не поймал, но тем не менее, — продолжает рассказывать мама Вера. — А мой муж, который в этой же школе работает учителем, взял сына за руку и сказал: «Иди, позвони бабушке и расскажи, что ты сегодня сделал». У них с бабушкой тесная связь, видимо, Даник обиделся… Одноклассники говорили, что после этого разговора, сын плакал на уроке, хотя это на него не похоже.

Сегодня папа исчезнувшего школьника ищет его в Лошицком парке, в оврагах, мама с утра обошла подъезды в их микрорайоне.

— Сейчас решается вопрос о сборе группы, — комментирует Сергей Ковган, руководитель поисково-спасательного отряда «Ангел». — Мы надеемся, ребенок находится в теплом месте. Как показывает практика, в 90% случаях детей, которые уходят таким образом, мы с милицией потом находим в МакДональдс, Бургер Кинг или торговых центрах. Верим, что кто-то увидит ориентировку на мальчика, узнает его и свяжется с нами.