Сибиряки сварили «танк» из двух автомобилей «Лада» 6 11.01.2018, 11:53

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Ролик за первые сутки набрал более 420 тысяч на Youtube.

Новосибирские энтузиасты сделали "танк" из двух автомобилей ВАЗ-2108, разрезав машины пополам и сварив вместе их задние части. Это творение продемонстрировал местный видеоблогер Владислав Барашенков в ролике на YouTube-канале проекта "Гараж 54", ведущим которого он является.

Конструкция, которую создатели назвали "ж...потанк", получилась устойчивой, но пока неподвижной, отмечает "Сиб.фм". Впрочем, сибиряки обещают продолжить свою работу.

"В любом случае мы его покрасим, выведем ровненько, будет весь красивый, - рассказал Барашенков. - Есть мысль поставить на него моторы, но они будут не бензиновые. Бензиновые здесь очень сложно установить, будем ставить электромоторы. Сделать так, чтобы он двигался, можно! Но, чтобы он "рулился" и поворачивался на двух приводах, сделать сложно".

Ролик за первые сутки набрал более 420 тысяч просмотров и получил 22 тысячи "лайков". Правда, многие назвали затею бессмысленной и предложили вместо этого сделать прицеп по такому же принципу, отмечает издание.