В Витебске милиционер избил инвалида, у которого ограбили дом 13 11.01.2018, 12:16

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Александр Шкуратов

Александр Шкуратов написал заявление об избиении и зафиксировал побои.

Житель Витебска, инвалид II группы Александр Шкуратов узнал, что его участок ограбили. О правонарушении Александру сообщили милиционеры, которые приехали за пострадавшим в больницу, где он находился на лечении. Но вместо того, чтобы найти грабителей, милиционеры начали давить на пострадавшего, передает «Белсат».

«Я отказался разговаривать с милиционерами в таком тоне»

Александр Шкуратов передвигается с помощью костылей. Осенью 2017 года он лег на обследование в больницу из-за проблем с ногами. 29 ноября ему позвонили из Железнодорожного РОВД Витебска и сообщили об ограблении дома.

«У меня парализованы стопы, не заживают язвы на пятке, поэтому проходил лечение. В конце ноября позвонили из милиции: «Вы знаете, что ограбили ваш дом?!» Об этом я узнал от милиционеров, приехавших за мной в больницу, объяснив, что нужно мое присутствие для оформления документов», – рассказывает Александр.

Частный дом пострадавшего жителя Витебска находится под сигнализацией, которая и сработала во время ограбления. С участка украли пару автомобильных аккумуляторов, а также две бензопилы для заготовки дров. По словам Александра Шкуратова, примерный материальный ущерб составил 300 долларов.

Из больницы Александр поехал в отделение милиции, где вместе с милиционерами пересел в другую служебную машину. Но рассчитывать на оперативный поиск имущества и злоумышленников не пришлось.

«Старший лейтенант Шарапов (так представился милиционер – прим.) поинтересовался, что было украдено, и потребовал представить документы на каждую вещь. У меня есть документы на машину, но какие бумаги могут быть на аккумуляторы?

Милиционер сказал: «Если не покажешь документы, я тебя поставлю «раком» прямо во дворе». Я отказался разговаривать в таком тоне и пообещал пожаловаться руководству. В тот же момент милиционер схватил меня за воротник свитера и начал душить, я стал задыхаться и попытался укусить его за руку… Дальше были еще удары», – рассказывает Александр Шкуратов.

Написав заявление об избиении, пострадавший инвалид зафиксировал побои. По словам Александра Шкуратова, он получил удар локтем в ухо и несколько в подбородок.

«В машине еще сидели прапорщик и майор, но никто из них не сказал ни слова. А Шарапов добавил, мол, если бы не находились около отделения, то он бы меня закопал. Я же не обращался в милицию, сотрудники милиции приехали за мной сами, а один из них избил беспомощного человека на костылях. На мое возмущение один из них ответил: «Нечего было провоцировать милиционера», – говорит Александр.

«Из-за жалобы, которую я подал, ко мне пришли с обыском»

Но на этом злоключения Александра Шкуратова не закончились: через несколько дней к нему пришли с обыском, который инвалид расценивает как давление со стороны правоохранительных органов.

«Меня стали обвинять в скупке краденого: якобы у двух граждан я купил металл и бочку. Когда я попросил показать мне этих людей, милиционер ответил, что они сидят в СИЗО. Все вещи (трубы, батареи, брусчатка), которые у меня на участке, я перевез с дачи в Городокском районе, где стали воровать. Из больницы меня выписали в пятницу, а с обыском пришли в понедельник. Даже если бы я скупал краденое, то у меня было бы достаточно времени от всего избавиться. Если милиционер пообещал «поставить меня на уши», я понимал, что будут последствия», – рассказывает Александр.

Сейчас по факту избиения ведут служебное разбирательство А обыск Александр связывает исключительно с жалобой на милиционера, который его избил.

Инвалид признается, что боится находиться дома один, поэтому и обратился в независимые СМИ с целью придать ситуацию огласке.

«Одна из следователей позже спросила: «Вас сильно обидели?» Как ответить на этот вопрос, учитывая, что я не был подозреваемым или обвиняемым ?! Страшно представить, что позволяют такие сотрудники, как старший лейтенант Шарапов в отношении виновных людей! Подполковник, который брал у меня объяснения, спросил: «Как вы хотите, чтобы мы его наказали?» Мне его страдания не нужны, но действия такого сотрудника должны быть сопоставимы с законом», – говорит Шкуратов.

Милиция отмалчивается

В Железнодорожном РОВД, работники которого выезжали «на беседу» с инвалидом, не комментируют ситуацию. Руководитель отдела Алексей Блохин отказался общаться с журналистами и со всеми вопросами направил в пресс-службу УВД.

В свою очередь в пресс-службе витебской милиции журналисты тоже не услышали внятных ответов на вопросы. Начальник группы информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова заявила, что не будет давать комментариев, так как «Белсат» не имеет официальной аккредитации в Беларуси.