«Доктор Хаус отдыхает» 1 11.01.2018, 12:06

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С какими проблемами пришли к министру здравоохранения жители Брестчины.

В Брестском горисполкоме в среду, 10 января, министр здравоохранения Валерий Малашко провел личный прием граждан. Жители Бреста и области шли к чиновнику как с личными проблемами и просьбами, так и с глобальными экологическими, выступая от имени общественности, пишет tut.by.

Первыми к министру попали на прием две женщины со схожими проблемами. Светлана из городского поселка Городище и Татьяна из Бреста просили помочь им получить группу инвалидности по слуху. Светлана прошла все экспертные комиссии.

— Комиссиями всех уровней выносились решения о том, что оснований для присвоения вам группы инвалидности у вас нет. Вы нуждаетесь в слухопротезировании, и это необходимо делать, если вы этого до сих пор не делали. (…) Что касается сегодняшнего приема, то я посмотрю, правильно ли был соблюден порядок вашего освидетельствования, — заверил женщину Валерий Малашко.

Во втором случае брестчанка Татьяна, наоборот, экспертные комиссии не проходила. Министр отметил, что группу инвалидности определяет комиссия, и предложил женщине для начала пройти медико-реабилитационную экспертную комиссию в Бресте.

«Мы видим опасность в производстве свинца»

Брестчанин Ярослав Сахарук обратился к Валерию Малашко по поводу строящегося в свободной экономической зоне аккумуляторного завода. Мужчина представлял жителей города и нескольких деревень, расположенных вокруг будущего предприятия.

— Мы видим опасность в производстве свинца. Тут есть представители завода. В тех технических характеристиках, что они дали на утверждение в санслужбы, написано: «Линия производства свинцовой ленты 3 тонны в час, линии по производству свинцового порошка — 24 тонны в сутки, отливка свинцовых цилиндров — 3 тонны в час». Мы видим опасность в свинце, который, возможно, попадет в воздух, вместе с пылью будет вдыхаться, попадет в грунтовые воды, а затем в реку Мухавец, — описал суть вопроса Ярослав Сахарук.

Первым слово взял заместитель председателя Брестского райисполкома Николай Коршенков. Он заверил, что предприятие ущерба экологии не нанесет.

— На предприятии запроектировано применение средств очистки, которые дают степень очистки не 99.8%, а 99,98%. (…) Согласно заключению экологической экспертизы, общий объем выбросов предприятия от всех источников загрязнения, которые на нем имеются, составляет 4,6 тонны в год. Что касается самого свинца, то он у нас, согласно заключению, зафиксирован на уровне чуть более 3 кг в год. Это не выше тех параметров, которые сегодня есть на других предприятиях, которые расположены в том числе в центре Бреста.

По словам чиновника, для очистки сточных вод на предприятии будут проектироваться свои локальные очистные сооружения.

— По расчетам, концентрация вредных веществ не превысит предельно допустимые.

Во время обсуждения также привели в пример аккумуляторный завод в Пинске. Как отметили эксперты, все требования соблюдаются, опасности для окружающей среды нет.

— Учредитель этого завода (Виктор Лемешевский. — прим.) — у него дом [в Пинске] - живет на расстоянии 700 метров от завода, — подчеркнул заместитель главы администрации СЭЗ «Брест» Александр Шукайло.

Начальник Брестской горрайинспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Петр Брыш отметил, что, согласно заключению «Республиканского центра государственной экологической экспертизы», ожидаемые выбросы строящегося аккумуляторного завода по свинцу составят 3 кг в год.

— Возьмем для примера предприятия города Бреста. Локомотивное депо — 19 кг, тепловые сети — 7 кг, электроламповый — 4 кг. То есть данное предприятие (строящийся аккумуляторный завод. — прим.) находится на уровне предприятий, которые расположены практически в центре города.

«Нет слов»

Когда в кабинете закончились дебаты по поводу аккумуляторного завода, на прием к министру пришел Виктор Карлович Щербаков с дочерью и супругой. Пенсионер попросил Валерия Анатольевича помочь с госпитализацией в республиканскую клиническую больницу медицинской реабилитации в Аксаковщине.

Изучив суть обращения и сопроводительные документы о состоянии здоровья Виктора Карловича, министр пошел навстречу. Вопрос решился за две минуты.

— Нет слов. Спасибо большое, — удивилась такой быстрой победе супруга пенсионера.

«Сами понимаете, это немножечко нарушение»

63-летняя брестчанка Людмила Александровна на прием пришла на ходунках для пожилых людей.

— У меня закончился срок водительского удостоверения, — перешла сразу к делу женщина. — Я несколько раз обращалась, но после шоферской комиссии мне не подписали справку.

«Шоферскую справку» пенсионерке не подписывают по состоянию здоровья — в 2010 году у нее произошел приступ судорожного синдрома.

— Автомобиль я до сих пор вожу. Не рекламирую это. Все-таки, сами понимаете, это немножечко нарушение… — призналась женщина.

— Это серьезное нарушение, — поправил министр.

— Но я в город не выезжаю, и только если надо срочно где-то по даче…

— А если будет авария? А если погибнет человек?

— Я отдаю себе отчет. Я в город не выезжаю и сажусь за руль, поверьте, только в случае крайней необходимости, — заверила Людмила Александровна.

«Поднимите вы медикам зарплату»

За Людмилой Александровной вошла россиянка Светлана Савченко. Она с мужем переехала в Брест с Камчатки. На прием женщина пришла, чтобы выразить благодарность за уровень медицинского обслуживания. Ранее Светлана Ивановна отправила три благодарственных письма в адрес врачей, но решила, что этого недостаточно.

— Уровень обслуживания в больницах на высоте. Во время последней госпитализации мамы я была в шоке. Я даже сказала в приемном покое: «Доктор Хаус отдыхает». Если раньше говорили: «Да что вы хотите. В вашем возрасте лечить нечего». В этом случае все очень достойно, — заверила женщина.

Светлана Ивановна хвалила оснащение брестских больниц, подготовку специалистов:

— Просто хочу сказать большое спасибо. (…) Ко мне много приезжает родственников-россиян и друзей, и мой отпуск превращается в медицинский туризм. Может, как-то уже рассмотрите тему медицинского туризма, потому что уже готовы.

— За прошлый год (на медицинском туризме. — прим.) мы заработали 43 миллиона долларов, — отметил Валерий Малашко, а присутствующие на приеме чиновники уточнили, что по Бресту эта цифра составляет 126 тысяч долларов.

Под занавес беседы Светлана Ивановна подняла вопрос повышения медикам зарплаты.

— Когда девочка-хирург, которая у меня маму вела, рассказала мне о своей зарплате, я прям села…

«Осталась одна-единственная амбулатория»

Последними на прием пришли пожилые жители деревни Большие Мотыкалы Александр Николаевич и Лидия Александровна, которые жаловались на условия в местной амбулатории.

— После передачи амбулаторий из Брестского района в собственность города Бреста все были приведены в надлежащее состояние. Осталась одна-единственная амбулатория. И на нее есть проектно-сметная документация, — сообщил главврач Бреста Сергей Кляус и добавил, что в будущем ее приведут в порядок.