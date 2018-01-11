Фотофакт: Белоруска показала замерзший Ниагарский водопад 11.01.2018, 12:24

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Полюбоваться на замерзшую Ниагару приезжает огромное количество туристов, даже из стран, где зимы нет в принципе.

Ольга Кулешова-Ламберт, которая сейчас живет в США, специально ездила посмотреть на замерзший водопад.

«Привет вам с Ниагарского водопада 7 января 2018 года!» – такими словами сопроводила свои фотографии приславшая их в группу intex-press.by в «Фейсбуке» Ольга Кулешова-Ламберт.

Ольга переехала из Барановичей в США в 2015 году. Она живет в нескольких часах езды от Ниагарского водопада и часто там бывает — и зимой, и летом.

7 января 2018 года они с мужем решили сделать себе рождественский подарок и поехали посмотреть на Ниагару. В Канаду. Оттуда, говорит Ольга, вид водопада еще красивее.

Замерзшим водопад Ольга видела впервые. Увиденное потрясло ее:

- Было 14 градусов мороза, но по ощущениям – все 25! Холодно, но это не мешало наслаждаться величием этого чуда природы. Вода в Ниагаре чистейшая, а летом еще и теплая. Но когда видишь эти огромные глыбы льда, в которые она превратилась, ощущения не передать просто.

По словам Ольги, полюбоваться на замерзшую Ниагару приезжало огромное количество туристов, даже из стран, где зимы нет в принципе.