156 лет назад вышел первый номер «Мужыцкай праўды» Кастуся Калиновского 1 11.01.2018, 12:31

Кастусь Калиновский

Калиновский с соратниками готовили почву будущего восстания заранее.

В народе и историографии восстание 1863 года напрямую называют «восстанием Кастуся Калиновского». Такое название имеет полное право на существование, учитывая огромную роль нашего национального героя в подготовке восстания.

Калиновский с соратниками готовили почву будущего восстания заранее. Первую белорусскоязычную листовку «Мужыцкая праўда» Калиновский с союзниками издали и начали распространять 156 лет назад – 11 января 1862 года.

Согласно показаниям отца Константина Калиновского — Симона, после возвращения из Петербурга сын немножко пожил в родительском доме, затем одолжил у Симона деньги, чтобы в Гродно снять квартиру и устроиться на работу чиновника. Но Константин вместо этого, на заемные средства отца, арендовал бричку и развозил листовки по городкам вблизи Гродно. Документально засвидетельствовано российским чиновником из полиции, что: «Временно-обязанным крестьянам от некоторого времени подбрасываются злонамеренными людьми экземпляры брошюр для чтения под заглавием «Мужыцкая праўда», брошюры эти крестьяне читая между собой извлекают разнообразную мысль».

Далее чиновник рассказывает, как выглядел «злой распространитель» свитков с «плохим содержанием» и приходит к выводу, подытожив факты, что это был Калиновский.

В то время большинство крестьян были неграмотными, но интерес к листовкам был настолько велик, что приходилось пользоваться услугами образованных людей: «…Крестьяне, поднимая листовки, обращались к грамотным своим собратьям прочитывать». Что и подтверждает интерес простых людей к содержанию «Мужыцкай праўды». Первая белорусскоязычная листовка не потеряла актуальности и сегодня: «Народе, только тогда заживешь счастливо, когда Москаля над тобой не будет!»