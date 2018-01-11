Где в Минске можно бесплатно покататься на коньках

Где в Минске можно бесплатно покататься на коньках5
- 11.01.2018, 13:17
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В сети появилась подробная карта.
Заливать катки начнут при установлении первичного снежного покрова толщиной не менее 10 см и круглосуточной температуры в течение недели не выше -5 °С, чтобы грунт промерз на 5–7 см, иначе вода уйдет в землю.
Издание «Минск-Новости» опубликовало карту бесплатных катков в столице.
Заводской район
Ледовые катки:
1. СШ № 144 (ул. Академика Красина, 65);
2. СШ № 172 (ул. Охотская, 141);
3. В районе пересечения ул. Голодеда и Ташкентской.
Хоккейная коробка:
4. Около СШ № 186 и 200 (ул. А. Бачило, 38).
Ленинский район
Катки:
5. СШ № 47 (ул. Фабричная, 7);
6. СШ 130 (ул. Я. Лучины, 16);
7. СШ № 153 (ул. Якубова, 62);
8. Гимназия № 40 (ул. Я. Лучины, 40);
9 Площадка около дома № 3 на ул. Судмалиса.
Коробки:
10. Начальная школа № 29 (ул. Солнечная, 3);
11. СШ № 139 (пр. Рокоссовского, 63 к. 1);
12. СШ № 54 (ул. Солнечная, д. 4);
13. Площадка между СШ № 36, 118 и 134 (ул. Якубова, 36).
Московский район
Катки:
14. Лицей № 1 (пр. Газеты «Звязда», 6а);
15. СШ № 205 (ул. Есенина, 125).
Коробки:
16. СШ № 9 (ул. Е. Гедройца, 20);
17. СШ № 25 (ул. Я. Чечота, 20);
18. Гимназия № 10 (ул. Голубева, 29);
19. Площадка около дома № 61 на пр. Газеты «Звязда».
Октябрьский район
Катки:
20. СШ № 30 (ул. Жуковского, 11);
21. СШ № 89 (ул. Пуховичская, 21);
22. СШ № 194 (ул. Киреева, 17, жилой район Сокол);
23. Гимназия № 35 (ул. Лейтенанта Кижеватова, 70).
Коробки:
24. Около дома № 51, к. 5, на ул. Казинца (возле СШ № 90).
Партизанский район
Катки:
25. СШ № 69 (ул. Авангардная, 42);
26. СШ № 223 (ул. Солтыса, 42).
Коробки:
27. Бульвар Тракторостроителей, 4 (районная).
Первомайский район
Катки:
28. СШ № 84 (ул. Пономарева, 11);
29. СШ № 197 (ул. Городецкая, 14);
30. СШ № 73 (ул. Калинина, 17).
Коробки:
31. СШ № 61 (ул. К. Туровского, 5).
Советский район
Катки:
32. Гимназия № 6 (ул. Восточная, 40);
33. СШ № 27 (ул. Кропоткина, 74);
34. СШ № 34 (ул. Мирошниченко, 35);
35. СШ № 66 (ул. Широкая, 30);
36. СШ № 178 (ул. Восточная, 68);
37. СШ № 53 (ул. Л. Беды, 9).
Коробки:
38. СШ № 19 (ул. Золотая Горка, 18/2);
39. БНТУ (пр. Независимости, 65);
40. Спортплощадка (ул. Гамарника, 14).
Фрунзенский район
Катки:
41. СШ № 151 (ул. Одинцова, 12);
42. СШ № 59 (ул. Лидская, 8);
43. СШ № 199 (ул. П. Панченко, 32).
Коробки:
44. Гимназия № 27 (ул. Я. Мавра, 10);
45. Гимназия № 31 (ул. Мазурова, 6);
46. Гимназия № 39 (ул. Кунцевщина, 10);
47. Гимназия № 43 (ул. Казимировская, 5);
48. СШ № 41 (ул. А. Гаруна, 5);
49. СШ № 136 (ул. Д. Сердича, 5);
50. Около дома № 23 на ул. Бурдейного.
Центральный район
Катки:
51. Площадка возле Дворца спорта (пр. Победителей, 4а);
52. СШ № 35 (ул. Азизова, 6);
53. СШ № 95 (ул. Гая, 34).
Коробки:
54. СШ № 32 (ул. Камайская, 18);
55. Стадион «Орленок» (ул. Гая, 15).