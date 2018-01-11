Новые «интриги» под дверями минского УКСа из-за жилья по $780—820 14 11.01.2018, 13:30

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Пять человек купили 28 квартир, а все 69 предложений разобрали первые 34 номера?

УКС Центрального района, выкинувший в продажу невероятно дешевые квартиры в почти построенном панельном доме в Новинках, сотворил с белорусами что-то невероятное: доступный квадратный метр заставил страждущих позабыть о сложившихся годами традициях виртуальных очередей и всякого рода приличиях, пишет onliner.by.

Три очереди, оцепление на крыльце, три квартиры в одни руки — это то, что журналисты увидели своими глазами 20 ноября, когда впервые в столице принимались заявления на жилье с ценой «квадрата» $610.

Такие щедрые подарки от застройщика больше не повторялись, но народ уже вошел в раж и воспринял информацию о «квадрате» по $780 и $820 с не меньшим энтузиазмом: дежурство за новой партией квартир под УКСом началось еще задолго до опубликования проектной декларации и завершилось лишь вчера, когда 69 квартир на хороших этажах нашли своих будущих владельцев. В этот раз распределение «однушек» и «двушек» проходило не так горячо, как два месяца назад, но недовольные все равно остались.

Негодование тем, как все прошло, высказал один из горожан, которому не хватило квартиры, его сообщение процитировано на нашем форуме. «После того как вышла первая пятерка покупателей, было продано 28 квартир. Вы прикидываете: 5 человек купили 28 квартир. Это были перекупщики, справедливости нет и не будет никогда. Кстати, все 69 квартир закончились на 34-м номере», — утверждает участник очереди, которого зовут Анатолий.

Эту информацию, в которой, в общем-то, нет ничего противозаконного (в одни руки могли продать и все 69 квартир — главное, чтобы заявитель смог рассчитаться), Журналисты решили проверить в УКСе Центрального района. В прошлый раз комментарии по неоднозначной ситуации давал главный инженер предприятия, который руководил процессом запуска людей в заветные двери. В этот раз журналисьы также попросили пригласить к телефону Сергея Панева. Однако в предполагаемой беседе с ходу отказали:

— Мы не даем никаких комментариев. Всего доброго.