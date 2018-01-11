Минэнерго США прогнозирует постоянный избыток нефти 2 11.01.2018, 13:34

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Добыча нефти в мире в ближайшие два года будет расти быстрее, чем спрос.

Такой прогноз дает Минэнерго США в январском краткосрочном прогнозе по рынку энергоносителей, пишет finanz.ru.

Благодаря ренессансу сланцевой добычи, расширению производства в Канаде и других странах, не присоединившихся к соглашению Россия-ОПЕК, на рынок в 2018 году будет поступать 2,4 млн баррелей дополнительных ежедневных поставок.

Прирост добычи в мировом масштабе станет рекордным с 2014 года (2,8 млн баррелей), когда на сланцевую революцию наложилось решение ОПЕК качать максимально возможные объемы и ждать, что рынок "сбалансирует себя сам".

Рост спроса на нефть составит лишь 1,7 млн баррелей в сутки и будет сосредоточен главным образом в развивающихся странах Азии: потребление "черного золота" в Европе практически не изменится (14,3 млн баррелей в день), а в Канаде начнет сокращаться (с 2,41 до 2,38 млн баррелей в день).

В 2017 году при добыче 97,97 млн баррелей в сутки мировая экономика потребляла 98,38 млн баррелей: дефицит поставок привел к распродаже излишков, накопленных в коммерческих хранилищах, и взвинтил цены почти на 30% - до максимумов с декабря 2014 года в 69,2 доллара за баррель Brent).

Но продолжения "праздника" не будет, считает Минэнерго США: в 2018 году в мире будет добываться на 0,2 млн баррелей больше, чем потребляется, а в 2019-м избыток вырастет до 0,35 млн баррелей в сутки. Причем в отдельные кварталы (например, апрель-июнь 2019) разрыв спроса и предложения будет приближаться к 1 млн баррелей ежедневно.

В результате планы ОПЕК и России убрать с рынка навес нераспроданных объемов провалятся, считают в американском Минэнерго. Со второго квартала 2018 года излишки нефти снова начнут пополнять хранилища: с 2,908 млрд баррелей на конец 2017 года коммерческие запасы вырастут до 2,964 млрд через год и 3,049 млрд - через два.

Добыча в США при этом будет расти быстрее, чем предполагалось, следует из прогноза: оценка на 2018 год повышена до 10,58 млн баррелей в день с 10,23 млн в декабрьском прогнозе.

В 2019-м американские нефтяники будут производить 11,04 млн баррелей в день, что больше текущей добычи мирового лидера - России (10,85 млн баррелей в сутки).

В этих условиях нефтяные котировки снизятся почти на 15% от текущих уровней: Brent подешевеет до 58-61 доллара за баррель, а WTI будет стоить в среднем 55,3 доллара за бочку (против 63,3 на 18.55 среды).