Дэвид Духовны выпустит музыкальный альбом 1 11.01.2018, 13:42

Дэвид Духовны

Фото: davidduchovnymusic.com

Занятия музыкой для популярного актера - относительно недавнее увлечение.

Популярный актер Дэвид Духовны объявил о выпуске своего второго музыкального альбома Every Third Thought

Первый альбом Hell or Highwater Духовны выпустил в 2015 году. Новый релиз из 12 песен выйдет 9 февраля, сообщает Rolling Stone.

Согласно заявлению актера и музыканта, новый материал избегает фольклорной атмосферы дебютного альбома и будет более роковым. Сначала он будет выпущен в цифровом виде и в потоковых сервисах, прежде чем станет доступен на дисках и виниле.

«Я чувствую, что этот альбом показывает настоящий лирический и музыкальный рост по сравнению с первым, и я не могу дождаться, чтобы выпустить его», - заявил Духовны.

Занятия музыкой для Духовны - относительно недавнее увлечение. В 2015 году звезда Секретных материалов говорил в интервью Rolling Stone, что впервые взял гитару всего несколько лет назад, чтобы развлечь себя, и начал с классики. «The Beatles, Лу Рид, The Band, Petty - классический рок-поп-рок, - сказал он, назвав музыкантов, чьи песни сначала научился играть на гитаре. - Я люблю фанк семидесятых, но я недостаточно хорош, чтобы играть его».