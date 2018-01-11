Белорусы вошли в топ-5 креативных контрабандистов по версии Литовской таможни 8 11.01.2018, 13:53

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Самые экзотические попытки провезти контрабанду.

В первую очередь, речь идет о сигаретах, так как — это главный нелегальный товар, который пытаются переместить через границу. Однако есть и другие вещи, попавшие в список, сообщает tut.by.

Сигареты, спрятанные в шинах, топливных баках и других частях машины таможню уже не удивляют. Но есть и более экзотические попытки провезти контрабанду.

Пятое место литовцы отдали «носильщикам еды». Белорусские сигареты закатывали в консервы, упаковывали в пачки с соком и маскировали под сухое детское питание.

Четвертое место получил продавец книг из Америки. Мужчина отправлял внутри печатных изданий дорогие телефоны и ноутбуки, не оплачивая таможенную пошлину. За свои услуг он брал с покупателей 20 долларов.

И вновь табачная тема. «Призовое» третье место литовские таможенники отдали белорусу, который пытался перейти границу в необычном жилете, внутри которого было спрятано 60 пачек сигарет.

Второе место занимает белорусский коллега литовских таможенников, который вез в Литву, как он рассказал на границе, «несколько коробок с конфетами». Однако внутри оказались сигареты.

И, наконец, победитель. Им стала фабрика окон. Зеркальные окна, которые должны были отправиться из Литвы в Швецию.

Изделия не вызвали бы интереса у таможенников, если бы не выяснилось, что обе стороны у окон — отражающие. Внутри были спрятаны 6,5 тысяч пачек сигарет «Фэст» из Гродно.