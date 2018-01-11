Мацеревич назначен главой комиссии по расследованию Смоленской катастрофы 11.01.2018, 13:59

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Антони Мацеревич

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Экс-глава Минобороны Польши проявил себя при расследовании гибели самолета Качиньского.

По решению нового министра национальной обороны Польши Мариуша Блащака экс-глава оборонного ведомства Антони Мацеревич назначен председателем Подкомиссии по расследованию авиационной аварии от 10 апреля 2010 года в Смоленске, передает «Радио Польша».

«Антони Мацеревич показал особую решительность и активность при расследовании причин Смоленской катастрофы как на должности министра национальной обороны, так и ранее, как председатель Парламентской группы по вопросам расследования причин катастрофы Ту-154М», - говорится в сообщении Министерства обороны.

Министр Мариуш Блащак подчеркнул, что «Антони Мацеревич гарантирует выяснения обстоятельств величайшей трагедии в истории послевоенной Польши». По мнению главы оборонного ведомства, Мацеревич, благодаря своему опыту, создаст для подкомиссии благоприятные условия для установления подлинных причин событий 10 апреля 2010 года.

Напомним, 9 января в Президентском дворце в Варшаве состоялась церемония приведения к присяге нового состава правительства Матеуша Моравецкого. Возглавлявший до сих Министерство внутренних дел и администрации (МВДиА) Мариуш Блащак занял пост министра национальной обороны; а в должность главы МВДиА вступил Иоахим Брудзиньский.