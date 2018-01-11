Испанка нашла €9 тысяч в новогоднем пироге 4 11.01.2018, 14:08

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Деньги туда спрятала местная кондитерская.

Жительница испанского муниципалитета Роперуэлос-дель-Парамо (автономное сообщество Кастилия-и-Леон) Роса Мария де Катно Фернандес нашла в купленном на Новый год «пироге волхвов» чек на 9 тысяч евро.

Кондитерская фабрика Conrado из испанского населенного пункта Ла-Баньеса в преддверии праздников спрятала такой необычный подарок в одном из сотен десертов, которые поступили в продажу 2 января. Удача улыбнулась подданной королевства из Роперуэлос-дель-Парамо, где проживают менее тысячи человек.

Как сообщило агентство Europa Press, де Катно Фернандес приобрела три «пирога волхвов», которые испанцы традиционно едят 6 января в день Богоявления. Два десерта женщина подарила, а себе оставила лишь один — среднего размера со взбитыми сливками. Именно в нем она обнаружила заветные 9 тысяч евро.

Впервые идея прятать в пирогах денежные вознаграждения пришла в голову владельцам Conrado в 2009 году, когда кондитеры решили удивить покупателей сюрпризом в 500 евро. Вслед за этим с каждым годом сумма становилась все больше.

Традиция готовить на Богоявление «пирог волхвов» берет начало в XIII—XIV веках. В этот день католики вспоминают одно из ключевых событий в истории Нового Завета — поклонение волхвов младенцу Иисусу. В пиренейском королевстве на Богоявление принято дарить подарки, как бы воспроизводя тем самым сцену принесения волхвами-магами своих даров.

В Испании этот десерт имеет форму короны, украшенной «драгоценными камнями» из ярких фруктов. В зависимости от вкусовых предпочтений пирог может быть приготовлен как с кремом, так и без всякой начинки. Но главной «изюминкой» десерта является сюрприз, спрятанный внутри. Традиционно это был боб, который символизировал достаток. В наше время чаще всего кондитеры кладут в десерт маленькие фигурки волхвов, Иисуса или монетки.

В день Богоявления испанцы делят пирог на части в зависимости от числа присутствующих за столом. Считается, что человека, которому достался кусок, где спрятан сюрприз, ждет удачный год.