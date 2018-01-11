Виктор Марчик: Акции «Стоп-бензин» могут вернуться 10 11.01.2018, 14:12

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Виктор Марчик

Повышение цен на бензин серьезно ударит по кошелькам белорусов.

Руководитель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков заявил, что цены на бензин надо поднять на 23%. Подобное повышение призвано уравнять цены на российском и белорусском рынках.

Прокомментировать возможное повышение цен на топливо сайт Сharter97.org попросил представителя Белорусского Национального Конгресса в Слониме, автомобилиста Виктора Марчика:

- Цены и так очень высокие. А если брать в процентном cоотношении к зарплате - мы платим больше, чем европейцы. Учитывая то, что у нас уровень жизни ниже плинтуса, многим автомобилистам придется пересесть на велосипеды.

Знаете, многие бы с радостью и пересели на двухколесный транспорт, но у нас инфраструктуры нет: отсутствуют велодорожки, законодательство не разработано в должной мере. У нас ГАИ останавливает велосипедистов, когда они по проезжей части ездят. Вначале оборудуйте города велодорожками - потом привлекайте к ответственности.

- В Беларуси около 3-х миллионов автомобилистов. Как подобные решения могут повлиять на настроения людей?

- Я думаю, что вновь могут начаться акции «Стоп-бензин». Если людей довести до крайности, то терпеть никто не будет. Найдет коса на камень.