«Двигатели японцы делать умеют, но про кузова этого не скажешь» 16 11.01.2018, 14:40

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Владелец Mazda 626 поделился своим опытом эксплуатации японского авто.

Мнение владельца Mazda 626 опубликовало издание abw.by:

- Эта Mazda 626 была куплена для замены Fiat Marea, который после рождения ребенка перестал нас устраивать по вместительности багажного отделения. Появилась необходимость возить детскую коляску, а в багажник седана Marea она не помещалась.

Начал искать универсал, что и было главным требованием к автомобилю, а марка машины большого значения не имела.

Смотрел также, чтобы дорожный просвет был побольше. У Marea он был так себе, что создавало проблемы при эксплуатации на плохих дорогах. У Mazda с этим все в порядке. После Marea сразу почувствовалось, что Mazda выше. Позже выяснил, что по паспорту здесь клиренс должен быть 16 сантиметров. Сейчас он, наверное, стал меньше, потому что пружины должны были слегка просесть, но все равно не жалуюсь.

Машина 1998 года. С момента ее покупки прошло уже 5 лет, проехал автомобиль за это время 70 тысяч километров.

Двигатель бензиновый объемом 2 литра. Дизель не искал, так как при бензине, который дешевле солярки, не видел в дизеле особой необходимости. Кроме того, дизель не привлекал из-за возможных проблем с зимним запуском. Да и пробег в случае дизеля был бы, пожалуй, больше, а с ним общее состояние машины, скорее всего, было бы хуже.

Marea тоже была бензиновой. Что интересно, у Mazda расход топлива меньше, хотя у Marea мотор был 1,6-литровый.

С моей манерой езды сейчас бортовой компьютер показывает средний расход топлива 8,6 литра на 100 километров. По трассе расход получается в районе 6 литров, в городе выходит не больше "десятки".

Затраты на обслуживание, думаю, как у всех бензиновых двигателей такого же рабочего объема. Масла для замены хватает 4-литровой канистры. Наверное, почти литр в ней еще и остается. Доливать между заменами не требуется.

Масляный фильтр обойдется до 15 рублей, воздушный - до 30 рублей. Топливный фильтр находится не в топливном баке, как в некоторых других автомобилях, а под капотом. Его стоимость в районе 25 рублей.

Мотор очень надежный. Никаких проблем у меня с ним не было вообще. Двигатели японцы делать умеют, но, к сожалению, про кузова японских машин этого не скажешь.

Слабые места моей Mazda - задние арки, пороги, нижние кромки крышки багажника и дверей. При этом передние крылья почему-то без серьезных нареканий по коррозии.

Впрочем, это не так уж и важно, потому что вопросов по кузову хватает и без передних крыльев.

За двигатель и коробку передач Mazda 626 заслуживает твердую "десятку" по 10-балльной системе, за кузов - "двойку".

Ходовая часть тоже неплохая по надежности. Первые три года после покупки никаких ремонтов подвеска и рулевое управление не требовали вообще. Лишь 15 или даже 20 тысяч километров тому назад пришлось заменить шаровые опоры в передних рычагах, рулевые наконечники и все амортизаторы по кругу.

Менял сам. Если шаровые опоры и рулевые наконечники стоили недорого, то за один японский амортизатор просили 3,5 миллиона старых рублей. Марку не помню, но не Kayaba.

Цена китайских аналогов - 850 тысяч рублей за штуку. Были сомнения, потому что китайские запчасти не хвалят, но в итоге купил Patron. Пока работают они без вопросов. Так что смысл в покупке китайских амортизаторов есть, ведь за цену одного японского амортизатора можно взять полный комплект Patron.

Даже если они выдержат на два-три года меньше, за одни и те же деньги можно поменять амортизаторы четыре раза. Работа эта несложная - как говорил, менял сам.

Купил также тормозные диски, но выяснилось, что поторопился, потому что старые оказались в хорошем состоянии.

С электрооборудованием воевать не приходилось. Все работает, ничего не беспокоило, кроме аккумулятора. Старый вышел из строя через год после покупки автомобиля.

В целом надежность у Mazda 626 высокая. Исключение - кузов, что несколько удивляет, если говорить, например, о сохранности салона.

Он, конечно, не выглядит как новый. И не может так выглядеть, ведь с момента выпуска автомобиля прошло уже практически 20 лет.

Однако я сравнивал свой салон с салонами более свежих машин и пришел к выводу, что качество материалов обивки сидений и пластиковых деталей к недостаткам этой модели точно не относится.

Без нюансов не обошлось, чему пример - чехол рычага переключения передач, но в целом салон заслуживает такой же высокой оценки, как двигатель, коробка, ходовая часть и электрооборудование этой машины.

По практичности автомобиль нас устраивает вполне. Салон достаточно просторный, за рулем мне сидеть удобно, к обзорности претензий не имею.

Низкая стойкость кузова к коррозии - главный и, пожалуй, единственный недостаток этой модели. Если бы не кузов, был бы я своей машиной доволен полностью, хотя она и старая. А так что есть, то есть…