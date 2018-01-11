Apple передаст данные китайских пользователей под контроль Пекина 7 11.01.2018, 15:08

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С марта данные iCloud получит компания из КНР.

Компания Apple согласилась предоставить данные пользователей iCloud компании из КНР. Соответствующее уведомление уже было разослано китайским пользователям, сообщает ВВС.

Отмечается, что доступ к данным iCloud будет как у Apple, так и у государственной компании Guizhou on the Cloud Big Data (GCBD). Данные будут переданы 28 февраля, нововведение не распространяется на аккаунты, которые были зарегистрированы за пределами Китая. Таким образом компания выполняет требования законодательства Китая об облачных сервисах.

Представители Apple заявили о том, что китайские пользователи, которые не захотят использовать iCloud под контролем государственной компании, смогут закрыть свой аккаунт.

Учредителями компании GCBD являются власти провинции Гуйчжоу. Ранее Apple открыла в этой провинции дата-центр, чтобы, как этого требуют китайские законы, хранить данные пользователей из КНР на территории страны.

В июле 2017 года Apple удалила из своего магазина App Store в Китае программы для VPN, позволяющие, в числе прочего, обходить блокировки, а в ноябре — мессенджер Skype. В Apple объяснили свои действия требованиями китайского законодательства.

В конце декабря Apple выпустила официальное обращение к пользователям, в котором извинилась за то, что намеренно замедляла работу старых iPhone для продления их работы.

Ранее сообщалось о том, что пользователи iPhone из США подали в суд на компанию Apple за намеренное замедление работы устройств.