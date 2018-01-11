Чепелин завоевал бронзу в индивидуальной гонке в немецком Арбере 1 11.01.2018, 15:14

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Владимир Чепелин

Белорусский биатлонист взошел на подиум вместе с французом и россиянином.

Белорусский биатлонист Владимир Чепелин занял третье место в индивидуальной гонке на этапе Кубка IBU в немецком Арбере, сообщает tut.by.

Чепелин допустил 2 (1+0+1+0) промаха и чуть более минуты уступил победившему в гонке французу Жану-Гийому Беатриксу (0+0+0+1). Второе место занял россиянин Петр Пащенко (0+1+0+0).

Отметим, что Владимир Чепелин также показал пятое место по скорости бега.

До последней стрельбы на место в топ-10 претендовал и Александр Дорожко, но на завершающем рубеже он допустил 2 промаха. Всего в пассиве белоруса 3 (0+1+0+2) штрафных минуты, что позволило ему занять 25-е место. Роман Шинкевич (0+1+1+0) стал 29-м, Виктор Кривко (0+2+0+1) — 33-м. Всего на старт вышло 88 биатлонистов.