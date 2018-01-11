В Тунисе несколько дней идут протесты из-за экономической политики правительства 2 11.01.2018, 15:30

Политика «жесткой экономии» вывела людей на улицы.

В Тунисе с воскресенья продолжаются акции протеста против мер правительства по жесткой экономии, сообщает BBC.

Полиция использовала против протестующих слезоточивый газ. С начала беспорядков арестованы больше 300 человек, один человек погиб, ранения получили 49 сотрудников полиции, информирует издание.

Премьер-министр Туниса Юсеф Шахед осудил действия протестующих, заявив, что они пытаются ослабить государство.

Как сообщается, демонстранты требуют от правительства отказаться от бюджета 2018 года, который оппозиционные группы называют несправедливым. Они также выступают за более высокие социальные выплаты для малообеспеченных семей. Кроме того, в новом году в стране выросли цены на ряд товаров, что также вызвало недовольство граждан страны.

Фото: Twitter/The Hobson Post ‏

Протесты проходят в ряде городов Туниса, в том числе в столице. Минобороны страны заявило о том, что в основных городах Туниса военные взяли под охрану банки, почтовые отделения и государственные учреждения.