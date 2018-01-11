Shuma выступила на отборе на «Евровидение» 11.01.2018, 15:37

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Музыканты исполнили белорусскоязычную песню «Хмаркі».

11 января Shuma выступила на белорусском отборе на «Евровидение» с песней «Хмаркі». Выступление этно-электронной группы длилось две минуты, сообщает euroradio.fm.

Shuma выступала под номером 80.

За право поехать на Евровидение группа Shuma борется с более чем 90 конкурсантами, в числе которых украинец Alexeev. Правда, Никиту Алексеева могут не допустить даже до выступления на прослушивании. По правилам в проекте может участвовать песня, которая не была коммерчески реализована и выполнена публично до 1 сентября 2017 года, а украинец еще весной пел свою песню с большой сцены.