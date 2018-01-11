Как акционеры, пенсионеры, директора и власти воюют за слонимский «Альбертин» 3 11.01.2018, 15:50

2,590

Тлевший корпоративный конфликт на Слонимском картонно-бумажном заводе в конце 2017 года вспыхнул с особой силой.

Этому во многом способствовало решение Верховного суда, который высказался за свободное хождение акций предприятия. Однако в Комитете госконтроля, поддерживая опасения местных властей и группы работников завода, все отыграли назад — заблокировали движение ценных бумаг «Альбертина». А без этого миноритарии не могут продать свои акции, а инвесторы — управлять заводом, пишет tut.by.

В 1995 году бумажная фабрика «Альбертин» была акционирована и преобразована в ОАО. Акции предприятия раздали работникам, которые и стали основными владельцами. В настоящее время основными акционерами завода являются более 1500 человек (93% акций). Доля государства — 2,5%. Остальные акции принадлежат юрлицам. Однако в декабре 2015 года Департамент по ценным бумагам Министерства финансов неожиданно заблокировал хождение всех акций предприятия. Сделано это было после обращения Комитета госконтроля «в целях защиты интересов государства».

Вскоре «Минскторгавтотранс» и Борисовский завод полимерной тары «Полимиз», которые владеют около 4% «Альбертина», стали оспаривать решение департамента в судах, те же в итоге приняли сторону Минфина и КГК. Однако 28 ноября 2017 года Верховный суд признал право миноритариев распоряжаться акциями по своему усмотрению.

«Достаточных и убедительных доказательств, подтверждающих наличие у Департамента по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь оснований для защиты интересов Республики Беларусь путем совершения обжалуемых действий, а также подтверждающих наличие таких интересов у государства, нуждающихся в такой защите, в ходе судебного разбирательства представлено не было», — говорится в решении ВС.

Письма КГК «не содержали сведений об интересах государства, в целях защиты которых предлагалось блокировать акции». «Иных каких-либо доказательств заинтересованным лицом представлено не было, как и не было приведено доводов о необходимости защиты интересов государства, основанных на праве выдать предписание о блокировке акций в случаях, установленных законодательством», — отметили там.

Что дает разблокировка акций?

Акционеры могут свободно покупать или продавать акции «Альбертина» на бирже. В таком развитии событий заинтересовано несколько сторон.

Во-первых, бывшие работники завода, а ныне — пенсионеры. Они хотят продать ценные бумаги и получить прибавку к пенсии.

— Я проработал на «Альбертине» всю жизнь. Когда нам в 1995 году раздавали акции, мы радовались и надеялись помимо зарплаты получать еще и дивиденды за хорошую работу. Однако в итоге дивиденды на предприятии выплачивались нерегулярно, а с 2012 года выплаты вообще прекратились, — рассказал один из акционеров «Альбертина». — В 2015 году хождение акций было заблокировано. Сейчас мы хотим продать акции и получить хоть какие-то деньги на покупку продуктов питания или лекарства. Все-таки мы заслужили какие-то дивиденды, проработав много лет на предприятии.

Еще одна заинтересованная сторона в хождении акций — миноритарии юрлица. В частности, борисовский «Полимиз». Член набсовета «Альбертина» и одновременно первый заместитель генерального директора «Полимиза» Виталий Шишло не отрицает интереса к покупке акций слонимского завода, но утверждает, что покупателем может быть сам «Альбертин» или Гродненский облисполком. «Предлагали им выкупить акции у бывших работников, но они отказывались», — сказал Шишло.

Что такое «Полимиз»?

Три источника, не связанных друг с другом, сказали, что блокировка акций произошла после того, когда стало очевидным желание «Полимиза» довести свою долю до блокирующей и иметь влияние на управление «Альбертином». Собеседник в органах госуправления пояснил, что акционеры «Полимиза», пообещав слонимским пенсионерам выкупить у них акции, получили у них доверенности о передаче всех прав акционера на три года. Таким образом, борисовчане увеличили долю своих полномочий и возможность влияния на управление предприятием.

«Умная бумага» предприятия «Полимиз».

Фото: polymiz.com

Борисовский завод полимерной тары «Полимиз» — крупный производитель упаковочной продукции в Беларуси. Согласно проспекту эмиссии облигаций компании, «Лесохимику» принадлежит 36,1% акций борисовского завода, «ТрансБакалея-Грос» — 19,9%, «ХлебНицца» — 19,1%, «БилдИнжиниринг» — 8,3%, физлицам — 12,7%, госдоля — 0,1%.

«ТрансБакалея-Грос» и «ХлебНицца» располагаются по одному адресу с компанией «Финансово-инвестиционные технологии «Аль Систем», которая является управляющей компанией для предприятий, занимающихся производством, оптовой и розничной торговлей, услугами, грузоперевозками, девелопментом. По информации журналистов, под управлением находится порядка 14 структур с общим штатом 3 тысячи человек. «Аль Систем» — управляющая компания и для «Полимиза», следует из отчета компании. Одним из ключевых акционеров является Виталий Пацукевич, выходец из крупной транспортной компании «Авалон-М». Пацукевич входит в состав набсовета «Альбертина».

Зачем «Полимизу» нужен «Альбертин»?

— Мы хотели наладить на «Альбертине» выпуск картона с улучшенными потребительскими качествами, — сказал первый заместитель гендиректора «Полимиза» Виталий Шишло. — В Борисове на своих мощностях выпускаем инновационную пленку «Умная бумага». С помощью кооперации готовы выпускать импортозамещающую продукцию. Приведу такой пример. Табачные фабрики закупают за границей упаковки для формирования блоков сигарет. Мы готовы выпускать такую продукцию здесь. Разве это плохо?

Кто выступает против «Полимиза»?

По информации журналистов, местные власти заинтересованы в сохранении статус-кво. В качестве подтверждения своих слов источники называют «профилактическую беседу» с недовольными миноритариями, которая прошла на «Альбертине» в мае 2017 года. «Никакой продажи акций не будет, пока мы не наведем здесь окончательный порядок, чтобы ни у кого не было злых умыслов. А то, что бывшие работники предприятия — обладатели акций дали неким людям доверенности на управление, это недоработка и руководства, и наблюдательного совета предприятия», — говорил тогда председатель «Беллесбумпрома» Юрий Назаров. Его поддержал председатель Слонимского райисполкома Олег Таргонский:

— Предприятие должно быть сохранено и должно работать в той форме, в которой оно сегодня работает. Без всяких изменений, которые, к сожалению, ведут к определенным проблемам. В том числе и социальным. У вас средняя заработная плата — одна из самых высоких в районе. В целом по прошлому году и за первый квартал этого года у нас в районе отмечался прирост продукции, в том числе благодаря и вашему предприятию.

Он обратился к пенсионерам — акционерам предприятия и отметил, что «не все в этой жизни меряется деньгами». «На заводе работают ваши дети и ваши внуки, родные и близкие, и судьба этих людей должна волновать в том числе и вас. Вы умные люди, я в этом нисколько не сомневаюсь, умейте отделять зерна от плевел. Хочу надеяться, что наши люди мудрые и во всем разберутся», — сказал председатель.

Виталий Шишло считает, что главным их противником выступает гендиректор «Альбертина» Николай Антоник, который понимает, что «когда придут другие акционеры, он там работать не будет».

Николай Антоник (слева) показывает премьер-министру Андрею Кобякову продукцию завода. В целом работа «Альбертина» характеризуется как стабильная.

По оценкам Шишло, Антоник якобы контролирует более 42% акций «Альбертина». «Он через доверенных лиц и представителей наблюдательного совета завладел обществом посредством сбора доверенностей у акционеров-пенсионеров и акционеров — работников компании», — говорится в письме Шишло в адрес органов госуправления и силовых структур. Директор добился избрания подконтрольного набсовета, который решает все вопросы, связанные с деятельностью общества, а блокировка хождения акций привела к отсутствию контроля со стороны общего собрания акционеров, жалуется топ-менеджер.

— Мы уже устали всем отвечать [по поводу 42%]. ОБЭП проверил и не нашел нарушений, — парирует источник, близкий к руководству «Альбертина». — Актовый зал вмещает 110 человек, а акционеров в разы больше. Поэтому у акционеров берутся доверенности на предоставление их интересов на общих собраниях. И вот таким образом всё насчитали. Однако на самом деле у директора по доверенностям около 4% акций.

На предприятии сейчас работает более 800 человек. Один из менеджеров «Альбертина» называет «агрессивной атакой» на предприятие действия представителей «Полимиза».

— Мы недавно были у «мэра» и у них (представителей «Полимиза». — Прим.) спросили, что вы предлагаете. Они сразу сказали, что надо сократить 300−400 человек. Оставить только производства с рентабельностью выше 20%. Вы представляете, что такое для Слонимского района, который на 54% является дотационным, оставить столько людей без работы?

Собеседник на «Альбертине» уверен, что блокировка акций будет продолжаться.

Фото: официальный сайт предприятия «Альбертин»

— Сколько она продлится? До бесконечности это не может продолжаться.

— Сейчас с помощью государства модернизируем завод. На эту сумму госдоля вырастет до контрольной, и тогда, думаю, будут акции разблокированы.

— Да не говорили мы никогда про сокращения, — парирует Шишло. — Это, как и рассказы про приход россиян на «Альбертин», страшилки директора. Тут полностью белорусский капитал, который намерен развивать слонимское предприятие. «Полимиз» же хорошо работает, средняя зарплата превышает 1000 рублей. Все планы выполняем.

Управляющий управляющей компании «Аль Систем» Алексей Агеев в середине декабря 2017 года направил губернатору Гродненской области Владимиру Кравцову предложение о сотрудничестве с «Альбертином». В частности, «Полимиз» предлагает произвести инвестирование путем выпуска допэмиссии акций в размере 25% посредством перечисления 1 млн долларов на счет ОАО «Альбертин». Акционеры также хотят ознакомиться с техническим и экономическим состоянием предприятия. «На «Альбертине» отсутствует практика ознакомления акционеров с бизнес-планами, отчетностью и техническим состоянием оборудования», — пишет Агеев. Набсовет и акционеры должны контролировать исполнение бизнес-плана и принимать решение о премировании или наказании директора за результаты работы.

В письме еще раз отмечено, что «Полимиз» желает наладить на «Альбертине» выпуск картона с улучшенными потребительскими качествами. Компания обещает улучшить финансовое положение «Альбертина», а также «сохранить и/или обеспечить новые рабочие места на слонимском заводе».

Как может дальше развиваться ситуация?

Несмотря на решение Верховного суда, которое вступило в силу сразу после оглашения, Департамент по ценным бумагам Минфина до сих пор его не выполнил и не снял блокировку с акций. В департаменте сказали, что разблокировали движение акций «Альбертина» в конце 2017 года после решения ВС. Однако в начале этого года «на основании новых обстоятельств» со стороны КГК опять заблокировали. В Минфине посоветовали за всеми комментариями обращаться в Комитет госконтроля.

В КГК подтвердили, что предложили ограничить распоряжение акциями ОАО «Слонимский картонно-бумажный завод «Альбертин». Такое решение принято «в связи с многочисленными обращениями работников и акционеров «Альбертина» (более 500 человек), Гродненского облисполкома и Слонимского райисполкома в целях сохранения социальной стабильности региона, в том числе на рынке трудовых ресурсов, а также в целях защиты интересов государства», говорится в ответе КГК в ответ за запрос журналистов.

Фото: БЕЛТА

В пресс-службе концерна «Беллесбумпром», в чьем ведомственном подчинении находится «Альбертин», назвали имеющийся конфликт «спором акционеров». «Мы понимаем, что борисовское предприятие [«Полимиз»] очень желает увеличить свою долю. Но надо считаться с мнением других акционеров, которые против такого развития событий», — пояснили там, отвечая на вопрос журналистов. «Нельзя сказать, что мы как-то вмешиваемся и влияем на работу предприятия. Есть наблюдательный совет — это главный орган на данном предприятии. Мы заинтересованы в том, чтобы акционеры пришли к решению, которое не отразится на работе предприятия негативно. Мы хотим, чтобы не пострадал коллектив, были сохранены рабочие места, увеличивался объем выпускаемой продукции», — добавили там.

Один из собеседников, знакомых с развитием ситуации, сказал, что в Беларуси «акции — это не ценные бумаги, а фантики, которые нечего не стоят». «Инвесторы, когда покупают акции, хотят управлять предприятием и зарабатывать. Но, оказывается, есть иное мнение, которое базируется на абстрактом понятии — защита интересов государства. Тогда не надо раздавать работникам фантики и в принципе выставлять их на продажу. Потому что, когда иностранные инвесторы слышат такие истории, они просто недоумевают, как такое может быть, что человеку запрещают распоряжаться своим имуществом (ценными бумагами)», — добавил собеседник.

«Ни один инвестор не захочет приобретать акции белорусских акционерных обществ, если есть риск того, что в любой момент, без объяснения причин, инвестор будет ограничен в праве распоряжаться своими акциями на неопределенный срок, да еще и без перспективы защиты», — вторят в своем отчете адвокаты адвокатского бюро «Вердикт» Екатерина Желтонога и Наталия Плохотская. Они считают, что «велика вероятность, что если акционеры не найдут защиты своих прав в Республике Беларусь, они обратятся за ней в международные организации».