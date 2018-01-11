Польский Сейм принял закон о запрете торговли по воскресеньям 5 11.01.2018, 15:53

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Фото: charter97.org/Иван Межуй

С 1 марта этого года магазины будут открыты только в первое и последнее воскресенье месяца.

Депутаты польского Сейма приняли закон о запрете торговли по воскресеньям. В соответствии с ним, с 1 марта 2018 года в каждом месяце магазины будут работать исключительно в два воскресенья - в первую и последнюю неделю месяца, сообщает «Польское радио».

С 2019 года магазины будут открыты только в одно воскресенье в месяц, а с 1 января 2020 года начнет действовать сплошной запрет на торговлю по воскресеньям, за исключением семи специально определенных воскресений в год.

Работать по воскресеньям смогут цветочные и кондитерские магазины, пекарни и кафе-мороженые при условии, что они будут действительно продавать цветы, мороженое, хлебобулочные и кондитерские изделия.

Закон также предусматривает штраф за нарушение запрета, который будет составлять от 1 тысячи до 100 тысяч злотых, а в случае постоянных нарушений запрета – лишение свободы. Сейчас закон о запрете на торговлю по воскресеньям ждет подписи президента.